Inicio Ovación Fútbol Luis Zubeldía
Copa Libertadores

Luis Zubeldía, una vez más, doblegado ante la fortaleza de Independiente Rivadavia: "No pudimos estar al nivel"

Luis Zubeldía reconoció las dificultades que tuvo Fluminense para imponerse ante Independiente Rivadavia en el Maracaná

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Luis Zubeldía admitió las dificultades de Fluminense en el partido frente a Independiente Rivadavia en el Maracaná por Libertadores.

Luis Zubeldía admitió las dificultades de Fluminense en el partido frente a Independiente Rivadavia en el Maracaná por Libertadores.

Independiente Rivadavia se trajo un punto importante de Brasil luego de igualar sin goles ante Fluminense por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Para el entrenador de la Lepra, Alfredo Berti, el rendimiento del equipo fue óptimo y logró anular a un Tricolor que aún no encuentra su nivel en lo que va del año en el campeonato de Brasil.

En la contracara, Luis Zubeldía admitió que no fue un buen partido e hizo autocrítica del presente que atraviesa el Flu, que hace siete partidos que no gana entre el Brasileirao y la Copa de Brasil, de la que ya quedó eliminado ante Vasco Da Gama.

Luis Zubeld&iacute;a, en la cuerda floja en Fluminense.

Luis Zubeldía, en la cuerda floja en Fluminense.

La desazón de Luis Zubeldía luego del empate entre Fluminense e Independiente Rivadavia

En conferencia de prensa, el entrenador argentino fue brutalmente honesto en sus declaraciones y dejó en claro que Fluminense atraviesa una crisis futbolística que se vio reflejada este martes en el Maracaná. "No estamos bien. No hemos hecho un partido como esperábamos. Nada más", expresó Zubeldía tras el empate con Independiente Rivadavia.

"Hicimos un partido muy táctico, muy ordenado, tratando de cortar todos los circuitos de Fluminense, pero también a su vez de mirar el arco rival, creo que tuvimos varias opciones como para hacer un gol y abrir el marcador", resaltó Alfredo Berti sobre el partido de la Lepra en el Maracaná.

Foto: Nicol&aacute;s R&iacute;os/Diario UNO.

Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

Por el contrario, Luis Zubeldía enfatizó en las dificultades que tuvo el elenco brasileño para generar situaciones en el arco de Bolcato. "Nos faltó profundidad. Si te falta eso, ya los dos delanteros terminan sin opciones de gol. Nos costó encontrar los espacios, no los tuvimos y no los encontramos o no los pudimos aprovechar. No fuimos hirientes en ofensiva. No pudimos estar al nivel que todos esperábamos estar", sentenció.

"Terminamos jugando con muchísimos jugadores ofensivos y no pudimos, eso marca que son verdaderos octavos de final", agregó Luis Zubeldía sobre la verdadera dificultad que tiene la competencia de la Copa Libertadores en esta instancia eliminatoria.

La vuelta entre Fluminense e Independiente Rivadavia se disputará el próximo martes 18 de agosto, a las 19, en el Estadio Malvinas Argentinas.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas