Luis Zubeldía, una vez más, doblegado ante la fortaleza de Independiente Rivadavia: "No pudimos estar al nivel"

"Hicimos un partido muy táctico, muy ordenado, tratando de cortar todos los circuitos de Fluminense, pero también a su vez de mirar el arco rival, creo que tuvimos varias opciones como para hacer un gol y abrir el marcador", resaltó Alfredo Berti sobre el partido de la Lepra en el Maracaná.

Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

Por el contrario, Luis Zubeldía enfatizó en las dificultades que tuvo el elenco brasileño para generar situaciones en el arco de Bolcato. "Nos faltó profundidad. Si te falta eso, ya los dos delanteros terminan sin opciones de gol. Nos costó encontrar los espacios, no los tuvimos y no los encontramos o no los pudimos aprovechar. No fuimos hirientes en ofensiva. No pudimos estar al nivel que todos esperábamos estar", sentenció.

"Terminamos jugando con muchísimos jugadores ofensivos y no pudimos, eso marca que son verdaderos octavos de final", agregó Luis Zubeldía sobre la verdadera dificultad que tiene la competencia de la Copa Libertadores en esta instancia eliminatoria.

La vuelta entre Fluminense e Independiente Rivadavia se disputará el próximo martes 18 de agosto, a las 19, en el Estadio Malvinas Argentinas.