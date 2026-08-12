Torneo Clausura: Lanús profundizó el mal arranque del ciclo de Sampaoli en Talleres

El Granate se impuso en el estadio Mario Alberto Kempes con tantos del volante Dylan Aquino, a los 28' del segundo tiempo, y un doblete del delantero colombiano Yoshan Valois, a los 33 y 41'.

Con el triunfo, el vigente campeón de la Copa Sudamericana (ya eliminado en la actual edición) y su consiguiente Recopa alcanzó el 5to puesto de la zona A, con 6 puntos, mientras que la T no levanta cabeza: a pesar de contar con Jorge Sampaoli como DT, solo ganó un partido y perdió 3 por el torneo local, por lo que marcha 13ro en el grupo.