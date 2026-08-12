Torneo Clausura: Lanús profundizó el mal arranque del ciclo de Sampaoli en Talleres

Lanús tuvo efectividad letal en el complemento y goleó a un Talleres en crisis por 3-0 en condición de visitante, por la 4ta fecha del Torneo Clausura 2026.
Lanús fue efectivo para golear a Talleres que solo ganó un partido desde que empezó el Torneo Clausura con Jorge Sampaoli como DT
Lanús tuvo efectividad letal en el complemento y goleó a un Talleres en crisis por 3-0 en condición de visitante, por la 4ta fecha del Torneo Clausura 2026.
El Granate se impuso en el estadio Mario Alberto Kempes con tantos del volante Dylan Aquino, a los 28' del segundo tiempo, y un doblete del delantero colombiano Yoshan Valois, a los 33 y 41'.
Con el triunfo, el vigente campeón de la Copa Sudamericana (ya eliminado en la actual edición) y su consiguiente Recopa alcanzó el 5to puesto de la zona A, con 6 puntos, mientras que la T no levanta cabeza: a pesar de contar con Jorge Sampaoli como DT, solo ganó un partido y perdió 3 por el torneo local, por lo que marcha 13ro en el grupo.
En la próxima fecha, el equipo que dirige Mauricio Pellegrino recibirá a Independiente, el lunes 17 de agosto desde las 17:00, mientras que el conjunto cordobés visitará a Gimnasia y Esgrima, el mismo día y a partir de las 21:30.
La goleada sobre Platense de la fecha 3 quedó como un hecho aislado y Talleres padeció su tercera derrota en 4 partidos desde que asumió Jorge Sampaoli.
“El equipo no muestra nada que estimule a la gente. Nosotros generamos este ambiente, es normal.”, reconoció el DT antes de agregar: “Cuando perdemos el balón carecemos de agresividad y sufre la última línea. El grado de vulnerabilidad es llamativo y preocupante. Es una tarea pendiente porque todavía no lo podemos resolver.”