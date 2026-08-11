El Pipa Elordi tras el empate entre la Lepra y Fluminense: "Tuvimos algunas chances para ganarlo"

Juan Manuel Elordi fue uno de los protagonistas del ascenso de Independiente Rivadavia y volvió al club para disfrutar de grandes partidos como el de este martes ante Fluminense por la Copa Libertadores.
Juan Manuel Elordi, protagonista del ascenso de Independiente Rivadavia, volvió al club para disfrutar de grandes partidos como el de este martes ante Fluminense por la Copa Libertadores.
Juan Manuel Elordi fue uno de los protagonistas del ascenso de Independiente Rivadavia y volvió al club para disfrutar de grandes partidos como el de este martes ante Fluminense por la Copa Libertadores.
"Sabíamos que iba a ser un partido difícil, que ellos acá de local se hacen muy fuertes, que iban a venir a buscarlo, pero bueno, nosotros tratamos de plantearlo desde el lado de presionarlos, quitarles la pelota y por momentos lo pudimos hacer, por momentos tuvimos que estar un poco más atrás, pero tuvimos algunas chances para ganarlo. Nos vamos conformes con el partido que hicimos", dijo el lateral de 31 años.
"Creo que estuvimos bien parados y no pasamos sobresaltos a nivel defensivo. Ellos por ahí tuvieron mucho la pelota, pero no podían entrar y nosotros tratamos de atacar un poquito más. Hoy jugamos un poco más de contra y tuvimos nuestras chances, pero ahora pensaremos en ganarlo allá en Mendoza", analizó el Pipa en la zona mixta del Maracaná.
Respecto de Alfredo Berti, el DT que lo dirigió en sus dos ciclos en la Lepra, resaltó: "Él nos transmite que no tenemos que dejar de correr y de luchar por cada pelota. Siempre nos dice que juguemos como jugarían los hinchas y nosotros tratamos de representarlos dentro de la cancha".
"Ahora tenemos que pensar en el partido del sábado, como siempre, vamos partido a partido", dijo Elordi en referencia al encuentro ante Belgrano por el Torneo Clausura.
Por último, sobre su identificación con el club, expresó: "Yo tengo un cariño muy grande por este club. Cuando se dio la posibilidad de volver me imaginaba jugar estos partidos y ahora estoy tratando de disfrutarlo mucho y de demostrar que estoy a la altura".