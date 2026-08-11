El Pipa Elordi tras el empate entre la Lepra y Fluminense: "Tuvimos algunas chances para ganarlo"

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil, que ellos acá de local se hacen muy fuertes, que iban a venir a buscarlo, pero bueno, nosotros tratamos de plantearlo desde el lado de presionarlos, quitarles la pelota y por momentos lo pudimos hacer, por momentos tuvimos que estar un poco más atrás, pero tuvimos algunas chances para ganarlo. Nos vamos conformes con el partido que hicimos", dijo el lateral de 31 años.

Elordi fue uno de los destacados en el Maracaná. Foto: Nicolás Ríos/UNO

"Creo que estuvimos bien parados y no pasamos sobresaltos a nivel defensivo. Ellos por ahí tuvieron mucho la pelota, pero no podían entrar y nosotros tratamos de atacar un poquito más. Hoy jugamos un poco más de contra y tuvimos nuestras chances, pero ahora pensaremos en ganarlo allá en Mendoza", analizó el Pipa en la zona mixta del Maracaná.