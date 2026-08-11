Independiente Rivadavia conservó su invicto en la Copa Libertadores y la serie se define en el Malvinas

Maxi Salas, dejado libre por River, fue protagonista y uno de los que más insistió en el ataque del elenco azul y presionó a la defensa rival para generar peligro, pero al cuadro dirigido por Alfredo Berti le costó encontrar contundencia para convertir.

Maxi Salas fue titular y protagonista del buen partido que hizo Independiente Rivadavia en Brasil. Foto: Nicolás Ríos/UNO

Alentada por más de 2.000 hinchas la Lepra ratificó que es un equipo con aptitud y actitud para competir en el máximo nivel del fútbol sudamericano y quedó con sus chances intactas de meterse entre los 8 mejores.