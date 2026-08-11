Independiente Rivadavia conservó su invicto en la Copa Libertadores y la serie se define en el Malvinas

La vuelta tendrá lugar el próximo martes 18 de agosto a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas, en lo que será el partido que definirá el pase a los cuartos de final del torneo, en donde se medirán ante el vencedor del duelo entre Platense y Coquimbo Unido de Chile.
La campaña de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores 2026
Fase de grupos
Clasificó como líder del Grupo C tras cosechar 16 de los 18 puntos posibles.
- vs. Bolívar (L) 1-0
- vs. Fluminense (V) 2-1
- vs. Deportivo La Guaira (L) 4-1
- vs. Fluminense (L) 1-1
- vs. Deportivo La Guaira (V) 4-2
- vs. Bolívar (V) 3-1
Octavos de final
- vs. Fluminense (V) 0-0
- vs. Fluminense (L) se juega el 18/8
Ganó 5 partidos y empató 2
Acumula 15 goles a favor y 6 en contra
Alex Arce es el goleador del certamen con 8 tantos