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Copa Libertadores

Independiente Rivadavia conservó su invicto en la Copa Libertadores y la serie se define en el Malvinas

Independiente Rivadavia hizo un gran trabajo en Brasil ante Fluminense, dejó la serie abierta para la vuelta en el Malvinas y se mantiene invicto en la Copa Libertadores

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
La Lepra se fue con la cabeza en alto del Maracaná.

La Lepra se fue con la cabeza en alto del Maracaná.

Foto: Nicolás Ríos/UNO

Independiente Rivadavia hizo un gran trabajo en Brasil y empató sin goles en su visita al Maracaná ante Fluminense por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que dejó la serie abierta para la vuelta en el Malvinas Argentinas y se mantiene invicto en el torneo.

Maxi Salas, dejado libre por River, fue protagonista y uno de los que más insistió en el ataque del elenco azul y presionó a la defensa rival para generar peligro, pero al cuadro dirigido por Alfredo Berti le costó encontrar contundencia para convertir.

Maxi Salas fue titular y protagonista del buen partido que hizo Independiente Rivadavia en Brasil.

Maxi Salas fue titular y protagonista del buen partido que hizo Independiente Rivadavia en Brasil.

Alentada por más de 2.000 hinchas la Lepra ratificó que es un equipo con aptitud y actitud para competir en el máximo nivel del fútbol sudamericano y quedó con sus chances intactas de meterse entre los 8 mejores.

La vuelta tendrá lugar el próximo martes 18 de agosto a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas, en lo que será el partido que definirá el pase a los cuartos de final del torneo, en donde se medirán ante el vencedor del duelo entre Platense y Coquimbo Unido de Chile.

La campaña de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores 2026

Fase de grupos

Clasificó como líder del Grupo C tras cosechar 16 de los 18 puntos posibles.

  • vs. Bolívar (L) 1-0
  • vs. Fluminense (V) 2-1
  • vs. Deportivo La Guaira (L) 4-1
  • vs. Fluminense (L) 1-1
  • vs. Deportivo La Guaira (V) 4-2
  • vs. Bolívar (V) 3-1

Octavos de final

  • vs. Fluminense (V) 0-0
  • vs. Fluminense (L) se juega el 18/8

Ganó 5 partidos y empató 2

Acumula 15 goles a favor y 6 en contra

Alex Arce es el goleador del certamen con 8 tantos

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