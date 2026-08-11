Nuevas fechas para la serie entre River e Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

El duelo entre River e Independiente Santa Fe que debía disputarse este miércoles en Bogotá por los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue reprogramado tras los terremotos que azotaron este lunes a Colombia.
La serie entre River e Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue reprogramada tras el terremoto que azotó este lunes a Colombia.
El duelo entre River e Independiente Santa Fe que debía disputarse este miércoles en Bogotá por los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue reprogramado tras los terremotos que azotaron este lunes a Colombia.
La CONMEBOL confirmó la postergación del duelo por una semana en el Campín de Bogotá, tras descartar un posible cambio de sede, y una semana más tarde en el Monumental.
El ente regulador del fútbol sudamericano informó que Independiente Santa Fe y River Plate correrán ambos partidos una semana y el encuentro de ida por los octavos de final será el miércoles 19 de agosto a partir de las 19.30 en la capital colombiana, 21.30 en Argentina.
En tanto el cruce definitivo para conocer quien avanzaría a los cuartos de final del certamen internacional tendrá lugar el miércoles 26 a las 21.30, en Buenos Aires.