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Video: los hinchas de Independiente Rivadavia limpiaron a lo japonés después del banderazo

Los hinchas de la Lepra tuvieron un gesto que no tardó en volverse viral tras el banderazo en Barra de Tijuca, donde decidieron dar cátedra fuera de la cancha

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]

Durante la noche del lunes, los hinchas de Independiente Rivadavia realizaron un masivo y colorido banderazo en Río de Janeiro. Una vez más, los fanáticos dieron muestra de su amor por los colores. En esta ocasión, en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Una vez finalizada la concentración festiva, los mendocinos presente en Barra de Tijuca decidieron quedarse en el lugar para realizar una intensa labor de recolección, juntando todo tipo de residuos con el firme objetivo de colaborar con la limpieza del lugar.

Latas, botellas de plástico, bolsas y diferentes envoltorios descartables figuraron entre los artículos que los hinchas, al mejor estilo de los simpatizantes japoneses en la Copa del Mundo, depositaron dentro de las bolsas y cajas que consiguieron de manera preventiva.

Este destacable accionar cultural, captado por las cámaras del Sifonazo Stream, no tardó en volverse viral provocando el orgullo del mundo Independiente Rivadavia.

Los hinchas de Independiente Rivadavia no defraudan ni dentro ni fuera de la cancha.

Los hinchas de Independiente Rivadavia no defraudan ni dentro ni fuera de la cancha.

Independiente Rivadavia y un nuevo banderazo en Brasil

Al igual que a mediados de abril, cuando Independiente Rivadavia visitó a Fluminense por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, los hinchas organizaron un banderazo en las afueras del hotel.

Barra de Tijuca volvió a teñirse de azul en una jornada que quedará grabada a fuego en la memoria de aquellos fanáticos que viajaron miles de kilómetros para disfrutar, con los suyos, del amor por los colores.

Al grito de "Mañana cueste lo que cueste, mañana tenemos que ganar", jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas su unieron en Barra de Tijuca.

Los hinchas de Independiente Rivadavia y un nuevo banderazo en Brasil.

Los hinchas de Independiente Rivadavia y un nuevo banderazo en Brasil.

En los alrededores del Windsor Barra Hotel se divisaron grupos de amigos, parejas y hasta familias completas. Todos, con el mismo objetivo, acompañar al club de sus amores en lo que será, sin duda, uno de los partidos más importantes para la historia del fútbol de Mendoza.

Horario, probables formaciones y dónde ver a Independiente Rivadavia

  • Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio da Silva, Jemmes, René; Hércules, Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Luciano Acosta, Jeferson Savarino; Castillo o Kennedy. DT: Luis Zubeldía.
  • Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Elordi; Leonel Bucca, Tomás Bottari, Matías Fernández; Maximiliano Salas, Álex Arce. DT: Alfredo Berti.
  • Estadio: Maracaná.
  • Árbitro: Cristian Garay (Chile).
  • VAR: Fernando Vejar (Chile).
  • Hora: 19.
  • TV: Fox Sports

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