Video: los hinchas de Independiente Rivadavia limpiaron a lo japonés después del banderazo

Este destacable accionar cultural, captado por las cámaras del Sifonazo Stream, no tardó en volverse viral provocando el orgullo del mundo Independiente Rivadavia.

Los hinchas de Independiente Rivadavia no defraudan ni dentro ni fuera de la cancha.

Independiente Rivadavia y un nuevo banderazo en Brasil

Al igual que a mediados de abril, cuando Independiente Rivadavia visitó a Fluminense por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, los hinchas organizaron un banderazo en las afueras del hotel.

Barra de Tijuca volvió a teñirse de azul en una jornada que quedará grabada a fuego en la memoria de aquellos fanáticos que viajaron miles de kilómetros para disfrutar, con los suyos, del amor por los colores.

Al grito de "Mañana cueste lo que cueste, mañana tenemos que ganar", jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas su unieron en Barra de Tijuca.

Los hinchas de Independiente Rivadavia y un nuevo banderazo en Brasil. Nicolás Ríos / Diario UNO

En los alrededores del Windsor Barra Hotel se divisaron grupos de amigos, parejas y hasta familias completas. Todos, con el mismo objetivo, acompañar al club de sus amores en lo que será, sin duda, uno de los partidos más importantes para la historia del fútbol de Mendoza.

Horario, probables formaciones y dónde ver a Independiente Rivadavia