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Gran banderazo azul: los hinchas apoyaron a Independiente Rivadavia antes del partido con Fluminense

Los hinchas de Independiente Rivadavia realizaron un banderazo en Brasil antes del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Los hinchas de Independiente Rivadavia hicieron un banderazo en Brasil.

Los hinchas de Independiente Rivadavia hicieron un banderazo en Brasil.

Los alrededores del Windsor Barra Hotel, de Barra de Tijuca, se transformaron este lunes en una sucursal de la calle Arístides Villanueva. Los hinchas de Independiente Rivadavia, una vez más, acompañaron al equipo en tierras brasileñas antes del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, que se jugará este martes a las 19 en el estadio Maracaná.

Los fanáticos de la Lepra le dieron al equipo una nueva muestra de amor en la previa de un partido que será histórico para el fútbol de Mendoza. El apoyo, una vez más, se hizo sentir en Río de Janeiro.

Los hinchas azules se hicieron sentir con sus cánticos en Brasil.

Los hinchas azules se hicieron sentir con sus cánticos en Brasil.

Pasadas las 20 los futbolistas, cuerpo técnico y dirigentes salieron del hotel para compartir con los suyos. Al igual que a mediados de abril, las emociones estuvieron a flor de piel. Y los jugadores, demostrando un enorme sentido de pertenencia, celebraron esta unión al grito de "que mañana, cueste lo que cueste".

Fue un gran momento que vivieron los Azules en tierras brasileñas. La Lepra quiere repetir el Maracanazo de la fase de grupos, cuando se impuso a Fluminense por 2 a 1.

Por lo pronto, la Lepra, el último campeón de la Copa Argentina y el líder de la tabla anual de la Liga Profesional, tiene un gran apoyo en Brasil para buscar seguir haciendo historia en la Copa Libertadores.

Los jugadores de la Lepra salieron del hotel a saludar a los hinchas.

Los jugadores de la Lepra salieron del hotel a saludar a los hinchas.

Cuándo juega Independiente Rivadavia vs. Fluminense, por la Copa Libertadores

La Lepra visitará a Fluminende Brasil este martes a las 19 de Argentina, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El partido se jugará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Mientras que el cotejo de vuelta tendrá lugar el martes 18 de agosto a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas.

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