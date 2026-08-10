Gran banderazo azul: los hinchas apoyaron a Independiente Rivadavia antes del partido con Fluminense

Fue un gran momento que vivieron los Azules en tierras brasileñas. La Lepra quiere repetir el Maracanazo de la fase de grupos, cuando se impuso a Fluminense por 2 a 1.

Por lo pronto, la Lepra, el último campeón de la Copa Argentina y el líder de la tabla anual de la Liga Profesional, tiene un gran apoyo en Brasil para buscar seguir haciendo historia en la Copa Libertadores.

Los jugadores de la Lepra salieron del hotel a saludar a los hinchas.

Cuándo juega Independiente Rivadavia vs. Fluminense, por la Copa Libertadores

La Lepra visitará a Fluminende Brasil este martes a las 19 de Argentina, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El partido se jugará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Mientras que el cotejo de vuelta tendrá lugar el martes 18 de agosto a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas.