Boca tendrá hinchas visitantes ante Platense: cuántos podrá llevar

Una vez que el ente regulador del fútbol nacional dio su consentimiento inicial, el organismo de seguridad provincial terminó de ratificar la medida durante el lunes, habilitando formalmente el acceso de la parcialidad Azul y Oro.

Para dicho compromiso, Boca dispondrá de un cupo de 5.000 espectadores en las tribunas del Estadio Ciudad de Vicente López.

El Estadio Ciudad de Vicente López tiene capacidad para 32 mil espectadores; 5 mil serán de Boca.

Por el momento no informaron dónde se pueden adquirir las entradas

En lo referente a la adquisición de los boletos para la parcialidad de Boca, la comisión directiva del Calamar determinará los costos de las entradas y la plataforma digital a través de la cual se llevará a cabo la comercialización en los próximos días.

Debido a que estos aspectos aún se encuentran en fase de definición por parte del club organizador, de momento no se han oficializado los detalles operativos sobre el inicio del expendio.