Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Por el Torneo Clausura

Boca tendrá hinchas visitantes ante Platense: cuántos podrá llevar

Tras el aval oficial de la AFA y los organismos de seguridad bonaerenses, Boca dispondrá de miles de localidades para el duelo de la quinta fecha

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Los hinchas de Boca estarán presentes en cancha de Platense.

Los hinchas de Boca estarán presentes en cancha de Platense.

Las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dieron luz verde para la presencia de público visitante en el cruce entre Platense y Boca Juniors, correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura.

De este modo, la parcialidad del Xeneize dirá presente en el reducto de Vicente López el próximo sábado 15 de agosto a partir de las 21.15.

Los hinchas de Platense tendr&aacute;n la oportunidad de ver a Leandro Paredes cuando Boca los visite.

Los hinchas de Platense tendrán la oportunidad de ver a Leandro Paredes cuando Boca los visite.

Platense pidió abrir las puertas a los hinchas de Boca

La iniciativa de recibir a fanáticos del equipo visitante partió originalmente de los directivos de Platense, quienes elevaron la petición formal ante las máximas autoridades de la AFA y la cartera de seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Una vez que el ente regulador del fútbol nacional dio su consentimiento inicial, el organismo de seguridad provincial terminó de ratificar la medida durante el lunes, habilitando formalmente el acceso de la parcialidad Azul y Oro.

Para dicho compromiso, Boca dispondrá de un cupo de 5.000 espectadores en las tribunas del Estadio Ciudad de Vicente López.

El Estadio Ciudad de Vicente L&oacute;pez tiene capacidad para 32 mil espectadores; 5 mil ser&aacute;n de Boca.

El Estadio Ciudad de Vicente López tiene capacidad para 32 mil espectadores; 5 mil serán de Boca.

Por el momento no informaron dónde se pueden adquirir las entradas

En lo referente a la adquisición de los boletos para la parcialidad de Boca, la comisión directiva del Calamar determinará los costos de las entradas y la plataforma digital a través de la cual se llevará a cabo la comercialización en los próximos días.

Debido a que estos aspectos aún se encuentran en fase de definición por parte del club organizador, de momento no se han oficializado los detalles operativos sobre el inicio del expendio.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas