La Conmebol reprogramó los partidos de River por Copa Sudamericana: las posibles fechas

El fuerte impacto del fenómeno telúrico derivó en un saldo de más de un centenar de personas fallecidas, hecho que llevó a las máximas autoridades gubernamentales de dicha nación a declarar el estado de "desastre nacional".

El sismo se produjo a las 7.34 de la mañana y alcanzó una magnitud de 7.4 en la escala Richter, ubicando su epicentro en el departamento de Chocó. Pese a que el foco del temblor se localizó a unos 400 kilómetros de la capital colombiana, la sacudida se percibió con dureza en Bogotá, así como también en Cali, Manizales y Medellín.

Esta contingencia alteró directamente los planes de River, quienes tenían estipulado emprender viaje en avión hacia tierras colombianas este martes al mediodía.

Los sismos en Colombia obligaron a la suspención del partido entre Independiente Santa Fe y River.

River no jugará el próximo miércoles

El encuentro estaba programado para el próximo miércoles a partir de las 21.30 y el fútbol colombiano había informado que la liga local (en todas sus divisiones) que se jugaban durante el día iba a ser reprogramada para el martes y miércoles.

En primera instancia River consultó con Independiente Santa Fe y con la Conmebol cuáles eran los pasos a seguir; en un comienzo todo iba a quedar tal lo planificado.

No obstante, es que ante la gravedad de la situación es que la Confederación Sudamericana de Fútbol decidió reprogramar el partido, a priori sería el próximo miércoles 19 mientras que la vuelta en el Monumental sería el miércoles 26.

El comunicado de la Conmebol

En su página oficial el ente internacional publicó: "La Confederación Sudamericana de Fútbol – CONMEBOL- expresa su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano ante el devastador terremoto que ha afectado al país en el día de hoy. Acompañamos con profundo pesar a las familias de las personas fallecidas y heridas, así como a todas aquellas que han resultado afectadas por esta tragedia".

"En estos momentos tan difíciles, la CONMEBOL hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas", continuó el escrito.

Además, suspendió la reprogramación del partido entre Deporte Tolima (Colombia) y el de Independiente del Valle (Ecuador); en cuanto a las fechas, expresaron que serán confirmadas próximamente.