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"Desastre nacional"

La Conmebol reprogramó los partidos de River por Copa Sudamericana: las posibles fechas

La Conmebol postergó el duelo de ida entre Independiente Santa Fe y River correspondiente a los octavos de final y será reprogramado

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Se reprogramará el partido de River en Colombia.

Se reprogramará el partido de River en Colombia.

El encuentro de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana entre River Plate e Independiente Santa Fe, programado para este miércoles a las 21.30 en la ciudad de Bogotá, Colombia, fue suspendido oficialmente por determinación de la Conmebol.

La medida de la entidad continental se dio a conocer este lunes como consecuencia de los trágicos sucesos que conmocionaron al territorio cafetero durante las primeras horas del día.

El Estadio Nemesio Camacho El Campín es la sede del partido entre Independiente Santa Fe y River.

El Estadio Nemesio Camacho El Campín es la sede del partido entre Independiente Santa Fe y River.

El temblor en Colombia que suspendió el partido de River

La postergación responde a la emergencia provocada por un violento temblor que golpeó severamente a distintas zonas del país sudamericano.

El fuerte impacto del fenómeno telúrico derivó en un saldo de más de un centenar de personas fallecidas, hecho que llevó a las máximas autoridades gubernamentales de dicha nación a declarar el estado de "desastre nacional".

El sismo se produjo a las 7.34 de la mañana y alcanzó una magnitud de 7.4 en la escala Richter, ubicando su epicentro en el departamento de Chocó. Pese a que el foco del temblor se localizó a unos 400 kilómetros de la capital colombiana, la sacudida se percibió con dureza en Bogotá, así como también en Cali, Manizales y Medellín.

Esta contingencia alteró directamente los planes de River, quienes tenían estipulado emprender viaje en avión hacia tierras colombianas este martes al mediodía.

Los sismos en Colombia obligaron a la suspención del partido entre Independiente Santa Fe y River.

Los sismos en Colombia obligaron a la suspención del partido entre Independiente Santa Fe y River.

River no jugará el próximo miércoles

El encuentro estaba programado para el próximo miércoles a partir de las 21.30 y el fútbol colombiano había informado que la liga local (en todas sus divisiones) que se jugaban durante el día iba a ser reprogramada para el martes y miércoles.

En primera instancia River consultó con Independiente Santa Fe y con la Conmebol cuáles eran los pasos a seguir; en un comienzo todo iba a quedar tal lo planificado.

No obstante, es que ante la gravedad de la situación es que la Confederación Sudamericana de Fútbol decidió reprogramar el partido, a priori sería el próximo miércoles 19 mientras que la vuelta en el Monumental sería el miércoles 26.

El comunicado de la Conmebol

En su página oficial el ente internacional publicó: "La Confederación Sudamericana de Fútbol – CONMEBOL- expresa su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano ante el devastador terremoto que ha afectado al país en el día de hoy. Acompañamos con profundo pesar a las familias de las personas fallecidas y heridas, así como a todas aquellas que han resultado afectadas por esta tragedia".

"En estos momentos tan difíciles, la CONMEBOL hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas", continuó el escrito.

Además, suspendió la reprogramación del partido entre Deporte Tolima (Colombia) y el de Independiente del Valle (Ecuador); en cuanto a las fechas, expresaron que serán confirmadas próximamente.

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