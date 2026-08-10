El goleador que quería Boca, pero será vendido al Parma de Italia

Boca Juniors pretendía un goleador que en las próximas horas será vendido al Parma de Italia. Se trata del delantero de Tigre, David Romero, quien será transferido al Calcio por 10 millones de dólares por el 100% del pase más objetivos a cumplir.
Hay un goleador que pretendía Boca y que en las próximas horas será vendido al Parma de Italia
Boca Juniors pretendía un goleador que en las próximas horas será vendido al Parma de Italia. Se trata del delantero de Tigre, David Romero, quien será transferido al Calcio por 10 millones de dólares por el 100% del pase más objetivos a cumplir.
El delantero correntino David Romero se irá a ese equipo italiano, pero el club de Victoria conservará una plusvalía de cara a una futura transferencia.
David Romero se irá en los próximos días a Italia para realizarse la revisión medica correspondiente y firmará contrato con el club que juega en la Serie A de Italia durante cinco temporadas y se unirá a la lista de los argentinos que jugaron en el I Gialloblù (El Azul y Amarillo) como Hernán Crespo, Juan Sebastián Verón y Ariel Ortega entre otros.
Romero, quien la rompió en el fútbol argentino fue pretendido por varios clubes como Al Jazeera de Emiratos Árabes, el Sevilla de España o el mismo Parma, quien se quedó con el pase del jugador.
Tigre adquirió en enero la totalidad de su ficha a Talleres de Córdoba y le firmó un contrato hasta diciembre de 2030, club que tendrá impacto económico por los derechos de formación, la “T” conservaba un 35% de plusvalía sobre el excedente de 1,3 millones de dólares.
Por ello al club de barrio Jardín le corresponderán 3.045.000 dólares brutos sumados a los 450 mil dólares por derechos de formación y recibirá cerca de 3,5 millones de dólares por la venta del Rulo Romero al fútbol italiano.
Boca Juniors estuvo cerca de sumar a Romero, pero la dirigencia presidida por Román Riquelme no quiso desembolsar lo pretendido por el club de Victoria que esperaba el monto cercano a los 12 millones.
El delantero fue una de las revelaciones del primer semestre, donde marcó 11 goles en 19 partidos.