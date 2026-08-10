El goleador que quería Boca, pero será vendido al Parma de Italia

Romero, quien la rompió en el fútbol argentino fue pretendido por varios clubes como Al Jazeera de Emiratos Árabes, el Sevilla de España o el mismo Parma, quien se quedó con el pase del jugador.

David Romero jugará en el fútbol italiano.

Tigre adquirió en enero la totalidad de su ficha a Talleres de Córdoba y le firmó un contrato hasta diciembre de 2030, club que tendrá impacto económico por los derechos de formación, la “T” conservaba un 35% de plusvalía sobre el excedente de 1,3 millones de dólares.

David Romero la rompió en el fútbol argentino.

Por ello al club de barrio Jardín le corresponderán 3.045.000 dólares brutos sumados a los 450 mil dólares por derechos de formación y recibirá cerca de 3,5 millones de dólares por la venta del Rulo Romero al fútbol italiano.

Boca pretendía a David Romero, pero no pudo concretar el pase

Boca Juniors estuvo cerca de sumar a Romero, pero la dirigencia presidida por Román Riquelme no quiso desembolsar lo pretendido por el club de Victoria que esperaba el monto cercano a los 12 millones.

El delantero fue una de las revelaciones del primer semestre, donde marcó 11 goles en 19 partidos.