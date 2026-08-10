La Universidad de Congreso abrió las inscripciones para la Maestría en Traducción Chino-Español, un nuevo posgrado desarrollado conjuntamente con la Universidad Normal de Nanjing, de la República Popular China.
La Universidad de Congreso lanza una maestría pionera en Traducción Chino-Español
La Universidad de Congreso lanzó una maestría pionera en Traducción Chino-Español, una carrera virtual de dos años que comenzará en el segundo semestre de 2026
Información sobre la Maestría en Traducción Chino-Español
La carrera comenzará durante el segundo semestre de 2026, tendrá una duración de dos años y se cursará bajo una modalidad 100 % virtual. La propuesta cuenta con acreditación de CONEAU y está orientada a formar especialistas capaces de desempeñarse como traductores, intérpretes y mediadores interculturales entre China y los países de habla hispana.
El programa busca responder a la creciente demanda de profesionales especializados en ambos idiomas, particularmente en áreas vinculadas con el comercio internacional, las relaciones diplomáticas, los negocios, el derecho, la cultura y la cooperación internacional.
La formación incluirá contenidos sobre estudios comparados del chino y el español, técnicas de traducción e interpretación, comunicación intercultural, tecnologías aplicadas a la traducción, gestión empresarial y prácticas profesionales.
La dirección académica estará a cargo del Dr. Chen Xiang, profesor de la Universidad Normal de Nanjing y director chino del Instituto Confucio de la Universidad de Congreso, junto con el Dr. Manuel Cuervo, docente e investigador de la Universidad de Congreso.
El cuerpo docente estará integrado por especialistas argentinos y chinos. La propuesta contempla además la posibilidad de realizar estancias académicas en China mediante un sistema de becas.
Podrán postularse profesionales con título universitario de al menos cuatro años de duración y nivel HSK 4 o superior. En casos excepcionales, el Comité Académico podrá evaluar postulaciones que no acrediten ese nivel e implementar tutorías específicas.
Para solicitar información, las personas interesadas pueden comunicarse a [email protected].
En pocas palabras
- Maestría pionera: la Universidad de Congreso lanza una carrera virtual de Traducción Chino-Español.
- Modalidad y duración: la propuesta de dos años comenzará en 2026 y será 100% virtual.
- Objetivo: formar especialistas en traducción, interpretación y mediación intercultural entre China y el mundo hispanohablante.