La Universidad de Congreso lanza una maestría pionera en Traducción Chino-Español

La formación incluirá contenidos sobre estudios comparados del chino y el español, técnicas de traducción e interpretación, comunicación intercultural, tecnologías aplicadas a la traducción, gestión empresarial y prácticas profesionales.

La dirección académica estará a cargo del Dr. Chen Xiang, profesor de la Universidad Normal de Nanjing y director chino del Instituto Confucio de la Universidad de Congreso, junto con el Dr. Manuel Cuervo, docente e investigador de la Universidad de Congreso.

El cuerpo docente estará integrado por especialistas argentinos y chinos. La propuesta contempla además la posibilidad de realizar estancias académicas en China mediante un sistema de becas.

Podrán postularse profesionales con título universitario de al menos cuatro años de duración y nivel HSK 4 o superior. En casos excepcionales, el Comité Académico podrá evaluar postulaciones que no acrediten ese nivel e implementar tutorías específicas.

Para solicitar información, las personas interesadas pueden comunicarse a [email protected].