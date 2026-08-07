Estudiantes de la Maestría en Gestión Ambiental y Territorial de la Universidad de Congreso realizaron una práctica de taller en un sector del Área Metropolitana de Mendoza, con el objetivo de observar y analizar diferentes procesos de transformación urbana, rural y ambiental.
Estudiantes de la Universidad de Congreso analizaron las transformaciones territoriales de la Ruta 60
Estudiantes analizaron la Ruta 60 en Mendoza, enfocándose en la interacción entre el avance urbano y los sistemas rurales
La actividad se desarrolló en el marco del módulo Seminario de elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y contó con el acompañamiento de la Arq. Silvina Liceda, doctora en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, y de la directora académica de la carrera, Mgter. Natalia Fernández.
Configuración del territorio en zonas del Gran Mendoza
El recorrido tomó como eje la Ruta 60, en el tramo comprendido entre Acceso Sur y Ozamis, e incluyó el análisis de su entorno inmediato y de su relación con las zonas de Russell y Cruz de Piedra.
El sector seleccionado presenta condiciones de especial interés para el ordenamiento territorial debido a su ubicación en una interfaz entre los sistemas rurales y el avance urbano. En ese espacio se manifiestan diferentes presiones relacionadas con los cambios en los usos del suelo, la expansión de desarrollos inmobiliarios y el impacto generado por los corredores viales.
Durante la actividad, los estudiantes pudieron reconocer y documentar distintos elementos que intervienen en la configuración del territorio, entre ellos la presencia de vías ferroviarias que pueden actuar como barreras urbanas o representar oportunidades de integración; áreas de frutales y viñedos; nuevos barrios privados; desarrollos inmobiliarios y viviendas rurales en proceso de deterioro.
Una problemática interjurisdiccional
Otro de los aspectos relevantes del área analizada es que comprende sectores pertenecientes a los departamentos de Maipú y Luján de Cuyo.
Esta condición permitió que los estudiantes examinaran el carácter interjurisdiccional de los procesos territoriales y comprendieran la necesidad de articular criterios, políticas y herramientas de planificación entre diferentes municipios, especialmente en áreas metropolitanas.
El trabajo realizado posibilitó vincular los contenidos académicos de la maestría con situaciones concretas del territorio mendocino y reflexionar sobre los desafíos que presentan la expansión urbana, la preservación de las áreas productivas, la movilidad, la infraestructura y la sostenibilidad ambiental.
A través de este tipo de prácticas, la Universidad de Congreso fortalece una formación académica aplicada, orientada a preparar profesionales capaces de analizar procesos territoriales complejos y participar en la elaboración de planes y políticas de ordenamiento que contemplen las dimensiones urbanas, rurales, ambientales y sociales.
En pocas palabras
- Estudiantes UC: analizaron transformaciones territoriales en Mendoza para la Maestría en Gestión Ambiental y Territorial.
- Eje de estudio: se enfocaron en la Ruta 60, observando la interfaz entre áreas urbanas y rurales.
- Problemática: se abordó el carácter interjurisdiccional de los procesos y la necesidad de planificación.