Estudiantes de la Universidad de Congreso analizaron las transformaciones territoriales de la Ruta 60

El eje de estudio se enfocó en la Ruta 60, observando la interfaz entre áreas urbanas y rurales.

El sector seleccionado presenta condiciones de especial interés para el ordenamiento territorial debido a su ubicación en una interfaz entre los sistemas rurales y el avance urbano. En ese espacio se manifiestan diferentes presiones relacionadas con los cambios en los usos del suelo, la expansión de desarrollos inmobiliarios y el impacto generado por los corredores viales.

Durante la actividad, los estudiantes pudieron reconocer y documentar distintos elementos que intervienen en la configuración del territorio, entre ellos la presencia de vías ferroviarias que pueden actuar como barreras urbanas o representar oportunidades de integración; áreas de frutales y viñedos; nuevos barrios privados; desarrollos inmobiliarios y viviendas rurales en proceso de deterioro.

Una problemática interjurisdiccional

Otro de los aspectos relevantes del área analizada es que comprende sectores pertenecientes a los departamentos de Maipú y Luján de Cuyo.

Esta condición permitió que los estudiantes examinaran el carácter interjurisdiccional de los procesos territoriales y comprendieran la necesidad de articular criterios, políticas y herramientas de planificación entre diferentes municipios, especialmente en áreas metropolitanas.

El trabajo realizado posibilitó vincular los contenidos académicos de la maestría con situaciones concretas del territorio mendocino y reflexionar sobre los desafíos que presentan la expansión urbana, la preservación de las áreas productivas, la movilidad, la infraestructura y la sostenibilidad ambiental.

A través de este tipo de prácticas, la Universidad de Congreso fortalece una formación académica aplicada, orientada a preparar profesionales capaces de analizar procesos territoriales complejos y participar en la elaboración de planes y políticas de ordenamiento que contemplen las dimensiones urbanas, rurales, ambientales y sociales.