La lista de Boca para enfrentar a Recoleta por Sudamericana: regresos, sorpresas y ausencias inesperadas

En cuanto a los regresos, el chileno Carlos Palacios es uno de ellos. El ex Colo Colo logró superar una sinovitis en su rodilla y dejar atrás una sobrecarga muscular por lo que representará una alternativa en el mediocampo para el Vasco Arruabarrena.

Enner Valencia no integrará la lista de convocados de Boca para enfrentar a Recoleta por la ida de los octavos de Copa Sudamericana.

El mismo papel jugará Toto Belmonte quien sufrió un leve esguinceen su tobillo derecho ante Sarmiento de Junín pero ya está recuperado y con la intención de volver a sumar minutos.

Las sorpresas pasan por la ausencia de Milton Giménez y Williams Alarcón. El delantero, única alternativa de Miguel Merentiel (ante la lesión del paraguayo Adam Bareiro), y el futbolista chileno salen de la nómina por los ingresos de Belmonte y Palacios. La salida de ambos responde a una decisión futbolística del Vasco Arruabarrena y compañía.