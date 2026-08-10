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La lista de Boca para enfrentar a Recoleta por Sudamericana: regresos, sorpresas y ausencias inesperadas

Boca se medirá ante Recoleta de Paraguay en la Bombonera por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
El Vasco Arruabarrena definió a los convocados para recibir a Recoleta de Paraguay en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana.

El Vasco Arruabarrena definió a los convocados para recibir a Recoleta de Paraguay en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana.

Boca se prepara para enfrentar a Recoleta de Paraguay este martes, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Para dicho compromiso, Rodolfo Arruabarrena definió la lista de jugadores convocados que estarán a disposición para saltar al campo de juego en la Bombonera a partir de las 19.

La nómina incluye algunos regresos y sorpresas de cara al importante cruce que afrontará el Xeneize luego de eliminar agónicamente a O'Higgins de Chile.

La lista de convocados de Boca para enfrentar a Recoleta de Paraguay por Copa Sudamericana

Lo principal es que Enner Valencia, flamante refuerzo de Boca, no será incluído en la nómina de convocados por Rodolfo Arruabarrena. La idea del cuerpo técnico es que el ecuatoriano de 36 años haga una puesta a punto desde lo físico luego de pasarse un mes parado tras su participación en el Mundial 2026 con la Tricolor.

En cuanto a los regresos, el chileno Carlos Palacios es uno de ellos. El ex Colo Colo logró superar una sinovitis en su rodilla y dejar atrás una sobrecarga muscular por lo que representará una alternativa en el mediocampo para el Vasco Arruabarrena.

Enner Valencia no integrar&aacute; la lista de convocados de Boca para enfrentar a Recoleta por la ida de los octavos de Copa Sudamericana.

Enner Valencia no integrará la lista de convocados de Boca para enfrentar a Recoleta por la ida de los octavos de Copa Sudamericana.

El mismo papel jugará Toto Belmonte quien sufrió un leve esguinceen su tobillo derecho ante Sarmiento de Junín pero ya está recuperado y con la intención de volver a sumar minutos.

Las sorpresas pasan por la ausencia de Milton Giménez y Williams Alarcón. El delantero, única alternativa de Miguel Merentiel (ante la lesión del paraguayo Adam Bareiro), y el futbolista chileno salen de la nómina por los ingresos de Belmonte y Palacios. La salida de ambos responde a una decisión futbolística del Vasco Arruabarrena y compañía.

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