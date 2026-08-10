Argentinos Juniors venció a Racing, es el mejor equipo del Clausura y comparte la cima de la tabla anual

Racing no pudo aguantar la inferioridad numérica, sufrió durante gran parte del segundo tiempo y cayó por 2-1 con Argentinos Juniors, por la 4ta fecha del Torneo Clausura 2026.
Argentinos Juniors venció a Racing, que terminó con un hombre menos, tiene puntaje ideal en el Torneo Clausura y es uno de los líderes de la tabla anual
Racing no pudo aguantar la inferioridad numérica, sufrió durante gran parte del segundo tiempo y cayó por 2-1 con Argentinos Juniors, por la 4ta fecha del Torneo Clausura 2026.
Para el conjunto que hace de local en el estadio Diego Armando Maradona convirtieron el delantero Tomás Molina y Hernán López Muñoz, mientras que la igualdad parcial había sido marcada por el defensor Ezequiel Cannavo.
Además, la “Academia” tuvo que aguantar desde los 20' con un jugador menos, por la expulsión de Adrián “Maravilla” Martínez, de codazo vehemente en la disputa de una pelota.
La caída deja al conjunto que dirige Juan Pablo Vojvoda en el 12mo lugar de la zona B, con 4 puntos, mientras que el “Bicho” se mantiene como el único equipo del campeonato con puntaje perfecto, al haber alcanzado las 12 unidades.
En la próxima fecha, el equipo de Avellaneda recibirá a Banfield, el viernes 14 de agosto desde las 20:30, mientras que los dirigidos por Nicolás Diez intentarán ampliar a 5 su racha de victorias en su visita al golpeado River, el domingo 16 a partir de las 18:00.
Argentinos Juniors llegó a 41 puntos en la tabla anual e igualó en la cima de las posiciones a Independiente Rivadavia y dejó atrás a Vélez (38).
El equipo que termine primero en la tabla anual no solo se clasificará a la Copa Libertadores del año que viene sino que obtendrá el título de campeón de la Liga Profesional.