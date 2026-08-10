Argentinos Juniors venció a Racing, es el mejor equipo del Clausura y comparte la cima de la tabla anual

La caída deja al conjunto que dirige Juan Pablo Vojvoda en el 12mo lugar de la zona B, con 4 puntos, mientras que el “Bicho” se mantiene como el único equipo del campeonato con puntaje perfecto, al haber alcanzado las 12 unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Avellaneda recibirá a Banfield, el viernes 14 de agosto desde las 20:30, mientras que los dirigidos por Nicolás Diez intentarán ampliar a 5 su racha de victorias en su visita al golpeado River, el domingo 16 a partir de las 18:00.

Cómo quedó Argentinos Juniors en la tabla anual

Argentinos Juniors llegó a 41 puntos en la tabla anual e igualó en la cima de las posiciones a Independiente Rivadavia y dejó atrás a Vélez (38).

El equipo que termine primero en la tabla anual no solo se clasificará a la Copa Libertadores del año que viene sino que obtendrá el título de campeón de la Liga Profesional.