Feriado decretado por Milei luego del Día del Niño: cómo queda conformado el fin de semana largo

Feriado 2026: cuándo cae el próximo

El próximo fin de semana largo en Argentina será del 15 al 17 de agosto de 2026, abarcando el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto.

Este descanso de tres días se debe al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Justamente, ese fin de semana largo en Argentina, irá en sintonía con el Día del Niño (oficialmente llamado Día de las Infancias), que se celebrará el domingo 16, ya que se fija el tercer domingo de agosto de cada año.

Feriado del 17 de agosto: qué se conmemora

Cada 17 de agosto Argentina recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, en homenaje a la muerte del Libertador, una de las figuras más importantes de la historia nacional y protagonista de las campañas que contribuyeron a la independencia de Argentina, Chile y Perú.

La fecha forma parte del calendario oficial de feriados nacionales y, además de su valor histórico, representa uno de los fines de semana largos más esperados de la segunda mitad del año.

Feriados 2026: los fines de semana que quedan