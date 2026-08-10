Feriado decretado por Milei luego del Día del Niño: cómo queda conformado el fin de semana largo

Prácticamente nadie que viva en Argentina se quiere perder el próximo feriado de este agosto 2026. Se trata de una gran chance para los que prefieren descansar o realizar un viaje, ya que se formará un fin de semana largo de tres días, uno de los pocos que quedan hasta que termine el año.
Decretado por Javier Milei, el calendario de feriados 2026 de Argentina cuenta con cinco fines de semanas de aquí a fin de año.
De esos cinco fines de semana, cuatro son de tres días y el restante, es XXL, o sea, de cuatro días.
Feriado 2026: cuándo cae el próximo
El próximo fin de semana largo en Argentina será del 15 al 17 de agosto de 2026, abarcando el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto.
Este descanso de tres días se debe al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Justamente, ese fin de semana largo en Argentina, irá en sintonía con el Día del Niño (oficialmente llamado Día de las Infancias), que se celebrará el domingo 16, ya que se fija el tercer domingo de agosto de cada año.
Feriado del 17 de agosto: qué se conmemora
Cada 17 de agosto Argentina recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, en homenaje a la muerte del Libertador, una de las figuras más importantes de la historia nacional y protagonista de las campañas que contribuyeron a la independencia de Argentina, Chile y Perú.
La fecha forma parte del calendario oficial de feriados nacionales y, además de su valor histórico, representa uno de los fines de semana largos más esperados de la segunda mitad del año.
Feriados 2026: los fines de semana que quedan
- Agosto: del sábado 15 al lunes 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín).
- Octubre: del sábado 10 al lunes 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).
- Noviembre: del sábado 21 al lunes 23 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional).
- Diciembre (fin de semana XXL): del sábado 5 al martes 8 de diciembre (incluye un día no laborable turístico el lunes 7 y el feriado inamovible de la Inmaculada Concepción el martes 8).
- Diciembre (Navidad): del viernes 25 al domingo 27 de diciembre.
En pocas palabras
- Próximo feriado: El fin de semana largo será del 15 al 17 de agosto de 2026.
- Conmemoración: Se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Feriados restantes: Quedan cuatro fines de semana largos más hasta fin de año.