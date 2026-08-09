Feriado del 17 de agosto: cómo impacta en el calendario de ANSES y cuáles jubilados sufren cambios en la fecha de cobro

Este grupo de jubilados y pensionados verá reflejado su cobro recién el martes 18 de agosto, junto con el aumento por movilidad del 1,89% y el bono extraordinario de $70.000. A partir de esa jornada, el cronograma recuperará su ritmo habitual con el desembolso de una terminación de DNI por día.

Cronograma para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

La liquidación del primer tramo del SIPA se efectiviza de forma progresiva según la siguiente distribución diaria:

DNI finalizados en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI finalizados en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI finalizados en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI finalizados en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI finalizados en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. Lunes 17 de agosto: sin actividad bancaria por Feriado Nacional.

DNI finalizados en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI finalizados en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI finalizados en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI finalizados en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI finalizados en 9: lunes 24 de agosto.

Fechas de cobro para haberes superiores a la mínima

Para los jubilados y pensionados que perciben ingresos por encima del haber mínimo, el cronograma no sufrirá alteraciones, ya que sus depósitos están fijados para el cierre del mes. El organismo agrupa dos números de DNI por día de pago:

DNI finalizados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

martes 25 de agosto. DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

miércoles 26 de agosto. DNI finalizados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

jueves 27 de agosto. DNI finalizados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

viernes 28 de agosto. DNI finalizados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Pensiones No Contributivas: liquidación sin alteraciones

Las Pensiones No Contributivas (PNC) abren el calendario mensual de ANSES y su cronograma se completa de forma íntegra antes del feriado, por lo que no registrarán suspensiones:

DNI finalizados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI finalizados en 2 y 3: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI finalizados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI finalizados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI finalizados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.

La disponibilidad del dinero queda habilitada tanto en cajeros automáticos como por ventanilla bancaria a partir de las 00:00 horas del día asignado a cada número de documento.