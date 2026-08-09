El esquema de acreditación de haberes a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) presentará una modificación operativa durante la tercera semana de agosto de 2026. Debido a la falta de clearing bancario por el lunes 17 de agosto —feriado nacional inamovible—, el organismo previsional debió adecuar las fechas de pago para los beneficiarios del sistema previsional.
Feriado del 17 de agosto: cómo impacta en el calendario de ANSES y cuáles jubilados sufren cambios en la fecha de cobro
La conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín frenará la actividad bancaria a mitad de mes y afectará el calendario de pagos de ANSES
La suspensión de las operaciones financieras en esa jornada obligó a pausar la liquidación de ANSES a jubilados y postergar todo el esquema de pagos.
El impacto en el DNI 5: cuándo se reanudan los pagos tras el feriado
Al no registrarse transferencias bancarias ni atención presencial por ventanilla durante el feriado nacional, la actividad se retomará el primer día hábil posterior. Esta pausa alcanza de manera directa a los titulares de haberes mínimos cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) termina en 5.
Este grupo de jubilados y pensionados verá reflejado su cobro recién el martes 18 de agosto, junto con el aumento por movilidad del 1,89% y el bono extraordinario de $70.000. A partir de esa jornada, el cronograma recuperará su ritmo habitual con el desembolso de una terminación de DNI por día.
Cronograma para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
La liquidación del primer tramo del SIPA se efectiviza de forma progresiva según la siguiente distribución diaria:
- DNI finalizados en 0: lunes 10 de agosto.
- DNI finalizados en 1: martes 11 de agosto.
- DNI finalizados en 2: miércoles 12 de agosto.
- DNI finalizados en 3: jueves 13 de agosto.
- DNI finalizados en 4: viernes 14 de agosto.
- Lunes 17 de agosto: sin actividad bancaria por Feriado Nacional.
- DNI finalizados en 5: martes 18 de agosto.
- DNI finalizados en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI finalizados en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI finalizados en 8: viernes 21 de agosto.
- DNI finalizados en 9: lunes 24 de agosto.
Fechas de cobro para haberes superiores a la mínima
Para los jubilados y pensionados que perciben ingresos por encima del haber mínimo, el cronograma no sufrirá alteraciones, ya que sus depósitos están fijados para el cierre del mes. El organismo agrupa dos números de DNI por día de pago:
- DNI finalizados en 0 y 1: martes 25 de agosto.
- DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.
- DNI finalizados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.
- DNI finalizados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.
- DNI finalizados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.
Pensiones No Contributivas: liquidación sin alteraciones
Las Pensiones No Contributivas (PNC) abren el calendario mensual de ANSES y su cronograma se completa de forma íntegra antes del feriado, por lo que no registrarán suspensiones:
- DNI finalizados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.
- DNI finalizados en 2 y 3: martes 11 de agosto.
- DNI finalizados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto.
- DNI finalizados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.
- DNI finalizados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.
La disponibilidad del dinero queda habilitada tanto en cajeros automáticos como por ventanilla bancaria a partir de las 00:00 horas del día asignado a cada número de documento.
En pocas palabras
- Feriado 17 de agosto: Impacta en el calendario de pagos de ANSES, modificando las fechas de cobro para beneficiarios de jubilaciones y pensiones.
- Reanudación de pagos: La actividad bancaria se retoma el martes 18 de agosto, afectando principalmente a quienes cobran el haber mínimo y su DNI termina en 5.
- Aumento y bono: Los afectados cobrarán el 18 de agosto el aumento por movilidad del 1,89% y el bono de $70.000.