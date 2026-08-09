AUH de ANSES en agosto 2026: calendario completo de pagos por DNI y montos confirmados con aumento

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. Lunes 17 de agosto: sin acreditaciones por Feriado Nacional.

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI terminados en 9: sábado 22 de agosto.

Cuánto se cobra en mano por AUH y AUE en agosto 2026

Por reglamentación del organismo previsional, los beneficiarios perciben mensualmente el 80% del valor total de la asignación. El 20% restante queda retenido y acumulado en el sistema hasta que se acredite el cumplimiento de los controles médicos, de vacunación y la regularidad escolar.

Con el reajuste del 1,89%, los montos netos que se depositan de manera directa en la cuenta bancaria quedan estructurados de la siguiente forma:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $120.675,30 (Con el 20% ya retenido)

Asignación por Embarazo (AUE): $120.675,30 (Con el 20% ya retenido)

AUH por Hijo con Discapacidad: $392.935,68 (Con el 20% ya retenido)

Quiénes tienen derecho a percibir la AUH

La prestación está dirigida a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años (o sin límite de edad en caso de discapacidad) y pertenezcan a los siguientes sectores:

Personas en situación de desocupación.

Trabajadores no registrados o sin aportes en el sistema formal.

Personal del régimen de Trabajo de Casas Particulares.

Inscriptos en el Monotributo Social.

Cómo presentar la Libreta AUH para cobrar el acumulado

Para liberar el 20% retenido durante el año anterior, el titular debe completar el trámite de validación de manera 100% virtual a través de los canales oficiales de ANSES:

Acceso al portal: ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la aplicación móvil o el sitio web.

ingresar a con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la aplicación móvil o el sitio web. Revisión de datos: en el menú principal, dirigirse a la sección "Hijos" y seleccionar "Libreta AUH" para consultar el estado de cada menor a cargo.

en el menú principal, dirigirse a la sección y seleccionar para consultar el estado de cada menor a cargo. Descarga de planilla: si resta validar salud, vacunación o educación, presionar en "Generar Libreta" e imprimir el formulario en una sola hoja.

si resta validar salud, vacunación o educación, presionar en e imprimir el formulario en una sola hoja. Completado institucional: acudir al centro de salud y a la institución escolar para que completen, firmen y sellen el documento con letra legible y sin tachaduras.

acudir al centro de salud y a la institución escolar para que completen, firmen y sellen el documento con letra legible y sin tachaduras. Fotografía del formulario: tomar una imagen nítida del papel firmado sobre una superficie plana y bien iluminada (formato JPG, peso menor a 3 MB, con las cuatro esquinas visibles).

tomar una imagen nítida del papel firmado sobre una superficie plana y bien iluminada (formato JPG, peso menor a 3 MB, con las cuatro esquinas visibles). Subida digital: volver a ingresar a Mi ANSES > Hijos > Libreta AUH, hacer clic en "Subir Libreta AUH" y cargar el archivo.

El trámite de ANSES queda finalizado tras recibir una notificación por correo electrónico que confirma la correcta recepción del documento.