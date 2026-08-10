Con Martín Pino como goleador, Godoy Cruz sigue cosechando triunfos en la Primera Nacional

“Nos queddamos con un poco de bronca porque lo terminamos sufriendo al partido y tuvimos varias situaciones de gol que desperdiciamos", destacó.

Pino y el buen momento de Godoy Cruz

Martín Pino regresó al Expreso tras su paso por San Martín de Tucumán y ha mostrado todo su potencial: "Estoy muy contento por todo lo que estoy viviendo, es muy lindo vivir este presente en lo personal, es un orgullo verme arriba en la tabla de goleadores, los delanteros trabajamos para poder convertir", afirmó.

"Siempre la prioridad es que gane el equipo. Sabemos que tenemos que seguir creciendo, pero los triunfos te dan mucha fortaleza", agregó.

Martín Pino y el partido que se viene entre el Tomba y el Deportivo Maipú

Martín Pino se refirió al choque que protagonizarán Godoy Cruz y el Deportivo Maipú, en el Feliciano Gambarte.

El cruce de equipos mendocinos se jugará el próximo sábado a las 18 y el goleador señaló: "Es un lindo partido y vamos a jugar en nuestra cancha. Vamos a tratar de sumar los 3 puntos", manifestó.