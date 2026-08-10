Con Martín Pino como goleador, Godoy Cruz sigue cosechando triunfos en la Primera Nacional

Con Martín Pino como goleador Godoy Cruz pelea los primeros puestos del torneo de la Primera Nacional. El delantero marcó el segundo tanto ante Chaco For Ever y antes asistió en el primero a Axel Rodríguez, en el triunfo por 2 a 1.
Martín Pino convirtió ante Chaco For Ever su décimo gol con la camiseta de Godoy Cruz. El cordobés es una de las figuras del equipo dirigido por Pablo De Muner.
Con Martín Pino como goleador Godoy Cruz pelea los primeros puestos del torneo de la Primera Nacional. El delantero marcó el segundo tanto ante Chaco For Ever y antes asistió en el primero a Axel Rodríguez, en el triunfo por 2 a 1.
El atacante suma 10 goles y se ha ganado el reconocimiento de los hinchas tombinos que lo ovacionaron en el Feliciano Gambarte.
El goleador arrancó hablando sobre la buena dupla ofensiva que ha formado con Axel Rodríguez y el buen momento del equipo: "Me siento muy bien jugando con él, pero la otra vez me tocó hacerlo con Nahuel Ulariaga y me siento muy cómodo con ambos. Estamos contentos por el funcionamiento que viene mostrando el equipo y por los triunfos que son muy importantes".
“Nos queddamos con un poco de bronca porque lo terminamos sufriendo al partido y tuvimos varias situaciones de gol que desperdiciamos", destacó.
Martín Pino regresó al Expreso tras su paso por San Martín de Tucumán y ha mostrado todo su potencial: "Estoy muy contento por todo lo que estoy viviendo, es muy lindo vivir este presente en lo personal, es un orgullo verme arriba en la tabla de goleadores, los delanteros trabajamos para poder convertir", afirmó.
"Siempre la prioridad es que gane el equipo. Sabemos que tenemos que seguir creciendo, pero los triunfos te dan mucha fortaleza", agregó.
Martín Pino se refirió al choque que protagonizarán Godoy Cruz y el Deportivo Maipú, en el Feliciano Gambarte.
El cruce de equipos mendocinos se jugará el próximo sábado a las 18 y el goleador señaló: "Es un lindo partido y vamos a jugar en nuestra cancha. Vamos a tratar de sumar los 3 puntos", manifestó.