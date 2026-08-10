Un chico de 14 años mató a tiros a sus abuelos, fue a la escuela y acribilló a 5 profesores y una compañera

Los peritos determinaron que el arma utilizada era una pistola calibre 9 milímetros, perteneciente al abuelo del adolescente, quien también era maestro. Según los investigadores, los disparos fueron “bastante precisos” y varios alcanzaron puntos vitales.

Un rescatista, Kiatikhun Verapongpradith, contó a Reuters que encontró estudiantes heridos en distintas partes del cuerpo y que fueron trasladados rápidamente a hospitales. En ese marco, lamentablemente, una estudiante perdió la vida en las últimas horas, elevando la cifra de fallecidos a 9.

Armas en las escuelas, un problema a nivel mundial que las sociedades no logran resolver. Imagen ilustrativa.

Las autoridades también encontraron muertos a los abuelos del presunto atacante en su vivienda. La Policía investiga las circunstancias de esos homicidios y busca determinar cómo el joven adquirió conocimientos para utilizar el arma con precisión.

El primer ministro, Anutin Charnvirakul, afirmó que el ataque estaba “bien preparado”, con “pasos y objetivos claros”.

Además, anunció que impulsará una legislación para restringir aún más la portación de armas de fuego.

El caso reavivó el debate sobre el acceso a las armas en Tailandia. Se trata del segundo tiroteo escolar registrado en el país este año, después de otro ataque ocurrido en febrero.