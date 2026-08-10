Un chico de 14 años mató a tiros a sus abuelos, fue a la escuela y acribilló a 5 profesores y una compañera

Al menos 9 personas murieron en las últimas horas tras un tiroteo ocurrido el sábado en la escuela Debsirin Nonthaburi, ubicada en la provincia de Nonthaburi, en las afueras de Bangkok, Tailandia. Entre las víctimas hay 5 profesores y los dos abuelos del presunto atacante, un alumno de 14 años que luego se suicidó.
Según las autoridades, el adolescente recorrió distintas aulas del establecimiento y disparó contra docentes y estudiantes. Más de 20 personas resultaron heridas y al menos nueve permanecían en estado crítico. La institución suspendió sus actividades y pidió donaciones de sangre para atender a los afectados.
Tiroteo en Tailandia: cómo fue el ataque y qué se sabe del adolescente
Una estudiante de octavo grado contó a la BBC que estaba frente a su profesora cuando el atacante ingresó al aula. “Estaba hablando conmigo cuando apareció y le disparó”, relató. También describió una sucesión de disparos y momentos de silencio mientras el joven avanzaba por la escuela.
Los peritos determinaron que el arma utilizada era una pistola calibre 9 milímetros, perteneciente al abuelo del adolescente, quien también era maestro. Según los investigadores, los disparos fueron “bastante precisos” y varios alcanzaron puntos vitales.
Un rescatista, Kiatikhun Verapongpradith, contó a Reuters que encontró estudiantes heridos en distintas partes del cuerpo y que fueron trasladados rápidamente a hospitales. En ese marco, lamentablemente, una estudiante perdió la vida en las últimas horas, elevando la cifra de fallecidos a 9.
Las autoridades también encontraron muertos a los abuelos del presunto atacante en su vivienda. La Policía investiga las circunstancias de esos homicidios y busca determinar cómo el joven adquirió conocimientos para utilizar el arma con precisión.
El primer ministro, Anutin Charnvirakul, afirmó que el ataque estaba “bien preparado”, con “pasos y objetivos claros”.
Además, anunció que impulsará una legislación para restringir aún más la portación de armas de fuego.
El caso reavivó el debate sobre el acceso a las armas en Tailandia. Se trata del segundo tiroteo escolar registrado en el país este año, después de otro ataque ocurrido en febrero.
En pocas palabras
- Tiroteo escolar: 9 muertos y más de 20 heridos en una escuela de Tailandia.
- Atacante suicida: un alumno de 14 años mató a sus abuelos y luego a 5 profesores y una compañera.
- Restricción de armas: el gobierno tailandés impulsará una legislación para limitar la portación de armas.