Las primeras imágenes de Thiago Almada como nuevo jugador de River

Thiago Almada se convirtió en el noveno refuerzo de River. El volante campeón del mundo en Qatar 2022, que fue presentado por el Millonario, llegó proveniente del Altético de Madrid por una cifra de alrededor de 20 millones de euros.
El volante Thiago Almada se convirtió en el noveno refuerzo de River. El jugador campeón del mundo en Qatar 2022 fue presentado por el Millonario
Thiago Almada se convirtió en el noveno refuerzo de River. El volante campeón del mundo en Qatar 2022, que fue presentado por el Millonario, llegó proveniente del Altético de Madrid por una cifra de alrededor de 20 millones de euros.
Almada llegó al país en la madrugada de este lunes, luego se fue al Más Monumental para firmar con el club y realizar las fotos protocolares para su presentación, con la indumentaria de River y el estadio de fondo.
El Guayo -como lo apodan- firmó un contrato por más de cuatro temporadas hasta el 31 de diciembre de 2030 y así se convirtió en la compra más cara de un club en el fútbol argentino.
A pesar de su reciente aterrizaje en el país, Almada no tuvo problemas para ir al River Camp de manera inmediata y así realizar su primer entrenamiento bajo las órdenes de Eduardo Coudet.
Tras ser subcaampeón en la Copa Mundial 2026 realizada en Estados Unidos, Canadá y México, el ex Vélez Sarsfiield se tomó las vacaciones correspondientes, donde se entrenó junto a Enzo Fernández, mientras el Atlético de Madrid negociaba su salida ante las pretensiones del jugador para cambiar de club.
Ante la falta de ofertas seductoras que lo mantuvieran en el viejo continente, aparecieron River y Flamengo como contundentes candidatos a obtener las gambetas y goles del oriundo de Fuerte Apache.
"Siempre me encantó el club. Siempre tuve algo con el club", fueron unas de las primeras declaraciones de Almada en el video de presentación que difundió River.
"Mi tío jugó en la reserva e hizo pretemporada con la primera. Siempre veníamos a la cancha con mis abuelos. Después, por esas cosas de la vida, no le tocó llegar. Ahora me toca a mi jugar acá. La familia está muy contenta. Él me llevaba a los entrenamientos en Ezeiza. Conocí a todos los jugadores. Era compañero de Buonanotte (Diego)", señaló el ex jugador del Colchonero.