Las primeras imágenes de Thiago Almada como nuevo jugador de River

A pesar de su reciente aterrizaje en el país, Almada no tuvo problemas para ir al River Camp de manera inmediata y así realizar su primer entrenamiento bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

Almada firma el contrato con River ante la presencia del titular millonario, Stéfano Di Carlo.

Tras ser subcaampeón en la Copa Mundial 2026 realizada en Estados Unidos, Canadá y México, el ex Vélez Sarsfiield se tomó las vacaciones correspondientes, donde se entrenó junto a Enzo Fernández, mientras el Atlético de Madrid negociaba su salida ante las pretensiones del jugador para cambiar de club.

Thiago Almada en River, día 1 pic.twitter.com/tASi31C6Vb — River Plate (@RiverPlate) August 10, 2026

Ante la falta de ofertas seductoras que lo mantuvieran en el viejo continente, aparecieron River y Flamengo como contundentes candidatos a obtener las gambetas y goles del oriundo de Fuerte Apache.

Qué dijo Thiago Almada tras sumarse a River

"Siempre me encantó el club. Siempre tuve algo con el club", fueron unas de las primeras declaraciones de Almada en el video de presentación que difundió River.

"Mi tío jugó en la reserva e hizo pretemporada con la primera. Siempre veníamos a la cancha con mis abuelos. Después, por esas cosas de la vida, no le tocó llegar. Ahora me toca a mi jugar acá. La familia está muy contenta. Él me llevaba a los entrenamientos en Ezeiza. Conocí a todos los jugadores. Era compañero de Buonanotte (Diego)", señaló el ex jugador del Colchonero.