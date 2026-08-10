La fiesta cuenta con el acompañamiento y compromiso del Municipio de Lavalle, que apuesta al fortalecimiento de estas celebraciones populares como parte del patrimonio cultural del departamento. Organiza junto a la Comisión de la Capilla y Comunidad Huarpe Paula Guaquinchay.
Lavalle palpita la fiesta de Asunción en honor a la Virgen del Tránsito
Lavalle celebrará su tradicional fiesta patronal en honor a la Virgen del Tránsito de la Asunción, del 14 al 17 de agosto, en una de las festividades religiosas más importantes del calendario departamental
Esta festividad, que tiene lugar en un espacio simbólico como lo es la capilla histórica de La Asunción, representa un punto de encuentro entre la tradición católica y la identidad del pueblo Huarpe.
Cada año, esta fiesta reúne a familias, visitantes y devotos que se acercan para participar de misas, procesiones, espectáculos artísticos, feria de artesanías y comidas típicas, en un entorno cargado de identidad, historia y fe.
Es importante destacar que las familias del lugar abren las puertas de sus hogares para recibir a los visitantes, ofreciendo comidas típicas, artesanías y experiencias genuinas que reflejan su cultura y hospitalidad.
Desde el municipio se invita a todos los vecinos y a quienes visiten Lavalle a ser parte de esta celebración única, que conecta la fe, la historia y la cultura en un mismo corazón.
¿Cómo llegar a la zona?
Asunción se encuentra a 80 km de la Ciudad de Mendoza, y se puede llegar a través de la Ruta Nacional 40 hacia el norte y luego, con Ruta Provincial 34. El recorrido pasa por Costa de Araujo. El distrito conecta directo con la Ruta Nacional 142 Altas Cumbres ingresando a la altura del km 45, un fácil acceso para cualquier tipo de movilidad.
Google maps: http://bit.ly/3J3hGtU
Programa de la Fiesta Patronal Virgen del Tránsito de la Asunción
7 al 13 de Agosto
- 19 hs | Rezo del rosario, novena y misa en la Capilla Nueva.
VIERNES 14 de Agosto
- 19 hs | Rezo del rosario, novena y misa en Capilla Nueva.
- 21 hs | Comidas típicas en bodegones.
SÁBADO 15 de Agosto
- 8 hs | Salida de la Peregrinación Gaucha desde la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
- 9 hs | Bautismos Capilla Nueva.
- 12 hs | Misa en Capilla vieja.
- 17 hs | Llegada de la Peregrinación Gaucha.
- 19 hs | Rezo del rosario, novena y misa Capilla Nueva.
- 21 hs | Procesión de antorchas desde la Capilla Nueva a la Capilla Vieja.
- 22 hs | Espectáculo artístico y comidas típicas en bodegones.
DOMINGO 16 de Agosto
- 12 hs | Misa en la Capilla Vieja.
- 13 hs | Comidas típicas en bodegones y espectáculo artístico.
- 16 hs | Procesión desde la Capilla Vieja al escenario.
- 17 hs | Misa en escenario.
- 19 hs | Espectáculo artístico.
- 21 hs | Comidas típicas en bodegones.
LUNES 17 de Agosto
- 13 hs | Comidas típicas en bodegones y espectáculo artístico.
En pocas palabras
- Lavalle celebra: la tradicional fiesta patronal en honor a la Virgen del Tránsito se realizará del 14 al 17 de agosto.
- Identidad cultural: la festividad une la tradición católica con la identidad del pueblo Huarpe y el apoyo del Municipio.
- Actividades: habrá misas, procesiones, espectáculos, feria de artesanías y comidas típicas.