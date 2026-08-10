Lavalle palpita la fiesta de Asunción en honor a la Virgen del Tránsito

Es importante destacar que las familias del lugar abren las puertas de sus hogares para recibir a los visitantes, ofreciendo comidas típicas, artesanías y experiencias genuinas que reflejan su cultura y hospitalidad.

Desde el municipio se invita a todos los vecinos y a quienes visiten Lavalle a ser parte de esta celebración única, que conecta la fe, la historia y la cultura en un mismo corazón.

¿Cómo llegar a la zona?

Asunción se encuentra a 80 km de la Ciudad de Mendoza, y se puede llegar a través de la Ruta Nacional 40 hacia el norte y luego, con Ruta Provincial 34. El recorrido pasa por Costa de Araujo. El distrito conecta directo con la Ruta Nacional 142 Altas Cumbres ingresando a la altura del km 45, un fácil acceso para cualquier tipo de movilidad.

Google maps: http://bit.ly/3J3hGtU

Lavalle celebra la tradicional fiesta patronal en honor a la Virgen del Tránsito se realizará del 14 al 17 de agosto.

Programa de la Fiesta Patronal Virgen del Tránsito de la Asunción

7 al 13 de Agosto

19 hs | Rezo del rosario, novena y misa en la Capilla Nueva.

VIERNES 14 de Agosto

19 hs | Rezo del rosario, novena y misa en Capilla Nueva.

21 hs | Comidas típicas en bodegones.

SÁBADO 15 de Agosto

8 hs | Salida de la Peregrinación Gaucha desde la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

9 hs | Bautismos Capilla Nueva.

12 hs | Misa en Capilla vieja.

17 hs | Llegada de la Peregrinación Gaucha.

19 hs | Rezo del rosario, novena y misa Capilla Nueva.

21 hs | Procesión de antorchas desde la Capilla Nueva a la Capilla Vieja.

22 hs | Espectáculo artístico y comidas típicas en bodegones.

DOMINGO 16 de Agosto

12 hs | Misa en la Capilla Vieja.

13 hs | Comidas típicas en bodegones y espectáculo artístico.

16 hs | Procesión desde la Capilla Vieja al escenario.

17 hs | Misa en escenario.

19 hs | Espectáculo artístico.

21 hs | Comidas típicas en bodegones.

LUNES 17 de Agosto