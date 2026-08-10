La Under Armour Guaymallén 21K le dio calor a la fría mañana del domingo

Además, en el Predio de la Virgen estuvieron presentes la Dirección de Salud de la Municipalidad de Guaymallén y la Federación Argentina de Cardiología (FAC). Salud de la comuna ofreció cursos de Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP) y el stand de enfermería controló de signos vitales, mientras que la FAC midió riesgo cardiovascular y edad vascular.

La segunda edición de la Under Armour Guaymallén 21K reunió miles de corredores en el Predio de la Virgen con distancias de 5K, 10K y 21K.

El punto de encuentro fue el Predio de la Virgen, donde se ubicó tanto la largada como la llegada. El acceso al predio fue habilitado a las 8, mientras que la largada para todas las distancias —5K, 10K y 21K— fue a las 8.30.

Esta fue la segunda edición de la media maratón de Guaymallén. La primera fue en 2024. En esta oportunidad, se sumaron Under Armour, Vaypol y el Mendoza Shopping para juntos potenciar una nueva fecha del calendario running, posicionar al departamento como sede de grandes eventos deportivos y juntos promocionar la práctica de deportes, tanto por los beneficios a la salud, como en valores de esfuerzo, compromiso y sana competencia.

Recorridos de las distancias y media maratón

Cada una de las tres distancias de la Under Armour Guaymallén tuvo un recorrido diferente. Los 5K arrancaron en la Lateral Norte del Acceso Este, a la altura del Predio de la Virgen, con dirección este hasta el túnel de calle Soldado Desconocido, por dónde los corredores cruzaron hacia la Lateral Sur del Acceso (calle 25 de Mayo). En esa arteria giraron hacia el este hasta Azcuénaga, dónde tomarán por la ciclovía del parque hasta la pasarela que cruza el Acceso Este para llegar al Predio de la Virgen.

Los 10k también arrancaron en la Lateral Norte del Acceso Este, también los competidores cruzaron por el túnel de Soldado Desconocido para retomar por la lateral sur del Acceso (25 de Mayo), pero en este caso hasta calle Urquiza, dónde los corredores giraron al sur hasta Elpidio González, dónde doblaron hacia el oeste hasta Azcuénaga. Allí tomaron dirección norte, hasta la ciclovía sur del Acceso hasta la pasarela que cruza el Acceso Este hacia el Predio de la Virgen, dónde terminó la carrera.

Por último, los 21K también arrancaron en Lateral Norte, hasta Soldado Desconocido y giro al este en la Lateral Sur, pero esta vez, los corredores continuaron hasta la intersección de 25 de Mayo y Elpidio González (pasando el Mercado Cooperativo del Acceso Este). En ese cruce, los competidores volvieron por Elpidio González hasta Azcuénaga, dónde giraron hacia el sur hasta San Francisco del Monte, para tomar dirección oeste hasta calle Las Cañas. Allí giraron hacia el norte, hasta Gutiérrez, dónde se dirigieron al este hasta Azcuénaga. A partir de ese punto hicieron el mismo recorrido que los 10K: hasta la ciclovía sur del Acceso por Azcuénaga, de allí hacia el oeste hasta la pasarela, para terminar en el Predio de la Virgen.

Los principales podios

21K Femenino

1 Ticiana CAPOVILLA

2 Johana EMMERT

3 Agustina CARRERA

4 Cecilia MONTENEGRO

5 Gabriela PONCE

21K Masculino

1 Javier Ignacio ORTEGO

2 Paolo PIZZOLATTO

3 Rodolfo GUIDOLIN

4 Luca SORIA

5 Gonzalo RUGGERI

10K Femenino

1 Ailin FUNES

2 Maria Belén ALEGRE

3 Lucia VICIANA

4 Luzmary URBINA

5 Luciana CAMENFORTE

10K Masculino

1 Juan Martín FERNÁNDEZ

2 Emilio MEDINA

3 Michael GIMÉNEZ

4 Fernando MICIELI

5 Nicolás RODRÍGUEZ

5K Femenino

1 Ailén TORRES

2 Camila FERNÁNDEZ

3 Rocío FERREYRA

4 Valentina AGÜEROo

5 Abril AGÜERO

5K Masculino