El árbitro explicó por qué no sancionó penal para River y Javier Castrilli pidió que lo saquen de la categoría

El ex delantero del Atlético Madrid controló y cuando ingresó al área fue derribado por Nahuel Banegas y Alan Barrionuevo; mientras que uno lo agarró sobre el hombro, el otro jugador del Matador se lanzó el suelo.

Fue allí cuando los jugadores de River pidieron penal, pero Andrés Gariano decidió que debían continuar el partido con normalidad.

La publicación de la AFA sobre el partido entre Tigre y River que luego borró.

La explicación de Andrés Gariano sobre el penal de River

El colegiado de 40 años dialogó con ESPN y explicó: "Sinceramente no tuve la chance de volver a verla, pero en cancha vi una situación normal de juego, dos jugadores de River contra uno.

En un juego de contacto es normal. En un juego de contacto es normal.

El Gariano estuvo acompañado por Yamil Possi en el VAR, quien revisó las cámaras y se mostró de acuerdo con la decisión del árbitro principal: "Me dijo que era una jugada normal de desarrollo del partido".

Por su lado, Javier Castrilli se mostró indignado frente a la situación no sancionada: "Cuesta trabajo entender cómo un árbitro no sancione penal esta acción, ¿verdad?".

Y con VAR… En el fútbol argentino todo es posible. Y con VAR… En el fútbol argentino todo es posible.

La pierna izquierda del defensor de Tigre impacta en la parte posterior de la rodilla derecha de Correa haciéndole perder el equilibrio de su marcha. Que el árbitro y el VAR sostengan que ese contacto no es falta es de una desfachatez supina. Subestiman a la gente… pic.twitter.com/gH4XUCZolh — Javier Castrilli (@castrillijavier) August 10, 2026

Y con VAR… En el fútbol argentino todo es posible. Y con VAR… En el fútbol argentino todo es posible.

El ex árbitro agregó: "El penal no sancionado contra Correa, con Ángel Coerezza como Director de la Escuela de Árbitros y Roberto Goycochea y Humberto Dellacasa como instructores… hubiera significado, al menos, la baja de categoría del árbitro a fin de año".