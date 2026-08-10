Desgarrador: la grave lesión que sufrió el mendocino Marco Di Césare en Racing

Qué dijo Marco Di Césare tras la dura lesión que tuvo

Facundo Cambeses, capitán del equipo académico, habló de la situación en la zona mixta y reveló qué le dijo el defensor mientras aguardaba la atención médica. "Escuché el grito, Marco me decía: 'Me rompí todo'. Me duele porque es un chico que se mata entrenando. Estaremos ahí para apoyarlo y acompañarlo", dijo el arquero del conjunto Avellaneda, muy conmovido.

Tras la lesión, el DT académico Juan Pablo Vojvoda mandó a la cancha a Nazareno Colombo para reemplazar al mendocino, que jugó 19 partidos este año, totalizando 87 en la Academia (aportó 4 goles y ganó dos títulos siendo clave en el equipo de Gustavo Costas).

Este era el primer encuentro que el defensor jugaba como titular en este torneo, después de haber sumado minutos en el complemento ante Tigre.

El jugador de 24 años se inició en Andes Talleres y pasó a Argentinos Juniors, donde debutó en Primera en el 2020.