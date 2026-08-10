Desgarrador: la grave lesión que sufrió el mendocino Marco Di Césare en Racing

El defensor mendocino Marco Di Césare no la pasa bien. El jugador de Racing Club sufrió una grave lesión este domingo en la derrota por 2 a 1 ante Argentinos Juniors, en La Paternal. La dolencia se produjo a los 15 minutos del segundo tiempo.
El defensor de Racing Marco Di Césare sufrió una grave lesión en la derrota por 2 a 1 ante Argentinos Juniors, en La Paternal
El defensor mendocino Marco Di Césare no la pasa bien. El jugador de Racing Club sufrió una grave lesión este domingo en la derrota por 2 a 1 ante Argentinos Juniors, en La Paternal. La dolencia se produjo a los 15 minutos del segundo tiempo.
La jugada fue tremenda e impactante. Es que el marcador central retrocedió hacia su arco para cortar un centro rasante desde la izquierda y envió la pelota al córner, pero en ese movimiento su pie derecho quedó atascado en el césped.
Se confirmó que Di Césare sufrió una fractura de peroné del tobillo derecho. Ahora el cuerpo médico de la Academia deberá evaluar si habrá una intervención quirúrgica y de eso dependerá el tiempo de recuperación. Si finalmente se decide la operación, la recuperación podría llevar hasta seis meses fuera de las canchas.
Facundo Cambeses, capitán del equipo académico, habló de la situación en la zona mixta y reveló qué le dijo el defensor mientras aguardaba la atención médica. "Escuché el grito, Marco me decía: 'Me rompí todo'. Me duele porque es un chico que se mata entrenando. Estaremos ahí para apoyarlo y acompañarlo", dijo el arquero del conjunto Avellaneda, muy conmovido.
Tras la lesión, el DT académico Juan Pablo Vojvoda mandó a la cancha a Nazareno Colombo para reemplazar al mendocino, que jugó 19 partidos este año, totalizando 87 en la Academia (aportó 4 goles y ganó dos títulos siendo clave en el equipo de Gustavo Costas).
Este era el primer encuentro que el defensor jugaba como titular en este torneo, después de haber sumado minutos en el complemento ante Tigre.
El jugador de 24 años se inició en Andes Talleres y pasó a Argentinos Juniors, donde debutó en Primera en el 2020.