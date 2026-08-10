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El árbitro explicó por qué no sancionó penal para River y Javier Castrilli pidió que lo saquen de la categoría

River podría haber abierto el marcador convirtiéndo su primer gol en el Torneo Clausura cuando Ángel Correa cayó en el área, pero el colegiado le dijo que no

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La jugada de la polémica por un posible penal a River.

La jugada de la polémica por un posible penal a River.

Se disputaban los 35 minutos de la primera etapa en el Estadio Jose Dellagiovanna y el partido entre Tigre y River estaban empatados sin goles cuando Ángel Correa se desplomó en el área del Matador. Aunque los jugadores Millonarios pidieron penal, el árbitro Andrés Gariano decidió no sancionarlo.

Esto despertó suspicacias alrededor de la jugada. Ante esto, el colegiado habló con la prensa para aclarar por qué ni él ni el VAR consideraron que era motivo para sancionar la pena máxima en una nueva derrota del Torneo Clausura.

Javier Castrilli pidió por la destitución del árbitro de Tigre - River, al menos de Primera.

Javier Castrilli pidió por la destitución del árbitro de Tigre - River, al menos de Primera.

La jugada de la polémica que podría haber sido penal para River

Ángel Correa recuperó la posesión de la pelota en la mitad de la cancha para encabezar un avance que podría haber sido letal ya que se la pasó a Lucas Beltrán quien con gran habilidad le envió un mensaje entre líneas.

El ex delantero del Atlético Madrid controló y cuando ingresó al área fue derribado por Nahuel Banegas y Alan Barrionuevo; mientras que uno lo agarró sobre el hombro, el otro jugador del Matador se lanzó el suelo.

Fue allí cuando los jugadores de River pidieron penal, pero Andrés Gariano decidió que debían continuar el partido con normalidad.

La publicación de la AFA sobre el partido entre Tigre y River que luego borró.

La publicación de la AFA sobre el partido entre Tigre y River que luego borró.

La explicación de Andrés Gariano sobre el penal de River

El colegiado de 40 años dialogó con ESPN y explicó: "Sinceramente no tuve la chance de volver a verla, pero en cancha vi una situación normal de juego, dos jugadores de River contra uno.

En un juego de contacto es normal. En un juego de contacto es normal.

El Gariano estuvo acompañado por Yamil Possi en el VAR, quien revisó las cámaras y se mostró de acuerdo con la decisión del árbitro principal: "Me dijo que era una jugada normal de desarrollo del partido".

Por su lado, Javier Castrilli se mostró indignado frente a la situación no sancionada: "Cuesta trabajo entender cómo un árbitro no sancione penal esta acción, ¿verdad?".

Y con VAR… En el fútbol argentino todo es posible. Y con VAR… En el fútbol argentino todo es posible.

Y con VAR… En el fútbol argentino todo es posible. Y con VAR… En el fútbol argentino todo es posible.

El ex árbitro agregó: "El penal no sancionado contra Correa, con Ángel Coerezza como Director de la Escuela de Árbitros y Roberto Goycochea y Humberto Dellacasa como instructores… hubiera significado, al menos, la baja de categoría del árbitro a fin de año".

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