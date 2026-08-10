Desde Brasil, Agustín Vila habló de todo: Villa, Salas, Arce, Berti, la dirigencia y más

El lobby del Windsor Barra Hotel, de Barra de Tijuca, fue el escenario ideal para un imperdible mano a mano con Agustín Vila. En la previa del duelo entre Independiente Rivadavia y Fluminense por Copa Libertadores, en el Maracaná, habló de todo.
Desde Río de Janeiro, en la previa del mano a mano con Fluminense, Agustín Vila analizó al detalle el presente de Independiente Rivadavia
El lobby del Windsor Barra Hotel, de Barra de Tijuca, fue el escenario ideal para un imperdible mano a mano con Agustín Vila. En la previa del duelo entre Independiente Rivadavia y Fluminense por Copa Libertadores, en el Maracaná, habló de todo.
El directivo de la Lepra no dejó tema sin tocar. De su felicidad por compartir en familia este histórico viaje, al mercado de pases y el gran presente que atraviesa la institución. A su vez, repasó nombres propios como los de Sebastián Villa, Maxi Salas, Alex Arce y Alfredo Berti.