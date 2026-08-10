Desde Brasil, Agustín Vila habló de todo: Villa, Salas, Arce, Berti, la dirigencia y más

El directivo de la Lepra no dejó tema sin tocar. De su felicidad por compartir en familia este histórico viaje, al mercado de pases y el gran presente que atraviesa la institución. A su vez, repasó nombres propios como los de Sebastián Villa, Maxi Salas, Alex Arce y Alfredo Berti.

Agustín Vila y un presente soñado como dirigente de Independiente Rivadavia.

El viaje con Daniel y el gran presente dirigencial

"Gracias a Dios, otra vez en Brasil. En la llave nos volvió a tocar Fluminense. En la cabeza nuestra siempre está clasificar. Ya llegamos hasta acá, algo que era impensado para muchos. Está buenísimo que vengan estos desafíos grandes".

A diferencia del anterior partido en Brasil, Daniel Vila viajó con la delegación: "Se lo extrañó mucho en la primera fase de la Copa Libertadores . Sabíamos por lo que estaba pasando. Lo que más le gusta, y lo único que le importa hoy en día, es Independiente Rivadavia . Se lo digo en serio al hincha. Para nosotros fue un dolor que no haya estado en la primera parte. Que haya hecho un esfuerzo enorme, porque pasaron apenas cuatro semanas de la última operación, es una felicidad doblemente hermosa".

. Sabíamos por lo que estaba pasando. Lo que más le gusta, y lo único que le importa hoy en día, es . Se lo digo en serio al hincha. Para nosotros fue un dolor que no haya estado en la primera parte. Que haya hecho un esfuerzo enorme, porque pasaron apenas cuatro semanas de la última operación, es una felicidad doblemente hermosa". "Lo de las cuatro patas de la mesa es una frase hecha, pero es verdad. Hoy en Independiente se da eso. Cada uno hace lo que le toca hacer y se nota. Somos dirigentes que tenemos mucho que aprender. Hemos aprendido mucho de errores del pasado. La mejor virtud que tenemos es haber aprendido de esos errores. Seguiremos cometiéndolos, pero si aprendemos de ese día a día eso es lo que va a fortalecer al club".

Los dirigentes de Independiente Rivadavia en el aeropuerto previo al viaje a Brasil.

"Tenemos un grupo de buena gente. De laburantes. Que no vienen a sacarle nada al club, sino a dejarle. Sumado a que las cuatro patas de la mesa funcionan. Hay armonía. Todos confiamos entre nosotros. Independiente Rivadavia peleó muchos años por no descender. No hay secreto para esto. Es laburo, buena gente y humildad. Estamos disfrutando el momento. Con trabajo, tiempo, esfuerzo y resilencia llegaron las buenas. Hay que aprovechar esta, que es la época dorada del club".

Qué dijo Agustín Vila del último mercado de pases

"De las cosas que aprendí es que no hay que ser dirigente para redes. Si uno lo hace, empieza a cometer errores. Cuando uno empieza a decir lo que quiere hacer, aparecen otros competidores y se complejiza".

"A veces nos corresponde trabajar en silencio. Sebastián Peratta, Gian Córdoba y Gastón Córdoba han profesionalizado un montón el área de la Secretaría Técnica. Eso nos ha hecho mejorar con el scouting, los jugadores que se quedan, los que se van y las ventas".

"Fuimos muy callados atrás de Salas. Principalmente fue una idea de mi viejo. A partir de ahí empezó el convencimiento. Es un jugador hecho para Independiente. Por su juego y por lo que pide el hincha".

Por su juego y por lo que pide el hincha". "Sebastián Villa es un jugador que llegó a su techo en la Lepra. Desde lo futbolístico dio lo máximo. A él le apareció la posibilidad de dar un salto económico. Como dirigentes tenemos que entender que ellos tienen que darle lo mejor a su familia. Cuando se da el momento donde para ellos está bien y al club le sirve, bienvenida sea la venta".

Sebastián Villa emigró de la Lepra en el último mercado de pases.

Los llamados por jugadores del club, tras su gran primer semestre del 2026: "Gracias a Dios fue tremendo. Acostumbrado a las viejas épocas donde no aparecían las ventas, hoy muchos jugadores quieren venir. Porque les gusta el club y es sumamente competitivo. Somos un club que cumple con lo que promete. Además de las competencias".

Las elecciones en Independiente Rivadavia

Sobre la continuidad de Daniel Vila al frente del club: "No hace falta más que un bastón y una lapicera para ser presidente. Estoy orgulloso de mi viejo como presidente. Todos estamos contentos. Nos hace muy feliz el club".

"No tengan ninguna duda. Hay Daniel para rato. Queremos Daniel para rato. Hoy el club tiene un lider muy marcado. El resto sumamos y acompañamos".

Agustín Vila reveló estar orgulloso de ver a su padre, Daniel, comandar la institución. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Su relación con Alfredo Berti

"Con Alfredo nos conocimos hace diez años. No nos hemos peleado nunca. Alfredo es Independiente Rivadavia e Independiente Rivadavia es Alfredo. Nos llevamos muy bien y ojalá haya vínculo para rato".

e es Alfredo. Nos llevamos muy bien y ojalá haya vínculo para rato". "Él está viendo como crece el club y gran parte de ese crecimiento se debe a Berti y su cuerpo técnico. Nos van elevando la vara constantemente".

Alex Arce, ¿se va de la Lepra?

"No hay ninguna posibilidad de que se vaya. Con Arce tenemos un cariño absoluto. Es la pieza fundamental para los próximos meses, donde el club compite por cinco estrellas. Alfredo ha hecho saber que quiere alguna y nosotros también la queremos".

Alex Arce, el capitán de Independiente Rivadavia.

"La única forma es dándole las herramientas para que compitan. Arce es el goleador de la Copa Libertadores, del torneo y capitán del equipo... claramente es una pieza fundamental".

"Llegaron sondeos por él y por todos los jugadores del plantel".

El avance de las obras