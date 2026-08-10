Matías Vargas, el "Monito", fue presentado como nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima

Fue convocado por la Selección argentina en los inicios de Lionel Scaloni y rechazó una oferta de Vélez para reforzar al Lobo.

En diálogo con la prensa, Vargas reveló su alegría por regresar al fútbol argentino y los motivos que lo llevaron a inclinarse por el Lobo. "Todavía no caigo que voy a volver al país, a Mendoza, a mi provincia. A los 12 años me fui de acá. La decisión pasa porque, desde el primer momento, me he sentido muy valorado y querido. Tenía ganas de un desafío como éste, un club que está creciendo muchísimo, que se están haciendo las cosas muy bien".

"Voy a ser papá y para mí era muy importante que mi familia y la de mi novia estuvieran cerca", agregó entre los aspectos personales que lo motivaron para volver a Mendoza.

El Monito Vargas, con su papá Omar Francisco y su hermano, en su presentación como jugador de Gimnasia y Esgrima.

Matías es es hijo del reconocido Omar Francisco el "Mono" Vargas, notable jugador que jugó en Atlético San Martín, Gimnasia y que brilló en varios clubes sanjuaninos. Siguiendo los pasos de su padre, el Monito llega a Gimnasia para aportar experiencia y estar cerca de los suyos.

"Siempre apunto a lo más alto", dijo flamante refuerzo del mensana sobre las aspiraciones que tiene en el elenco blanquinegro.

Por su parte, Fernando Porreta aclaró cómo fue el proceso de traer a Matías Vargas a Gimnasia y Esgrima. "Siempre lo seguimos al Monito, sabíamos que estaba vigente. Habíamos escuchado que quería volver a la Argentina y empezamos a hablar para mostrarle cuál era nuestro proyecto. Nosotros siempre hablamos con el entorno de él de que se animara, que nostros queríamos. Y nos escuchó. Tenía otras propuestas en Argentina pero vio el club y para nosotros es un orgullo que venga un jugador como Matías con total vigencia. No es normal que un jugador como él venga a la provincia con la vigencia que tiene", señaló el presidente de la institución y agregó: "Gracias Matías por elegir nuestro club, estamos muy contentos".

Matías Vargas usará el dorsal número 8 en Gimnasia y Esgrima, número emblemático en el mensana que supo usar en otro tiempo el legendario Víctor Antonio Legrotaglie.