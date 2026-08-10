Matías Vargas, el "Monito", fue presentado como nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima presentó a Matías Ezequiel "el Monito" Vargas como flamante refuerzo del equipo que dirige Darío Franco. En su regreso al fútbol argentino, el avezado futbolista eligió al mensana para continuar su carrera profesional.
El Monito Vargas es nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima. El jugador llegó libre del fútbol árabe y firmó contrato por dos años y medio
Gimnasia y Esgrima presentó a Matías Ezequiel "el Monito" Vargas como flamante refuerzo del equipo que dirige Darío Franco. En su regreso al fútbol argentino, el avezado futbolista eligió al mensana para continuar su carrera profesional.
En las entrañas del Víctor Antonio Legrotaglie, Vargas habló con la prensa en lo que significó su presentación formal en el club junto al presidente de la institución, Fernando Porreta.
Tras quedar libre en el Al-Fateh de Arabia Saudita, el Monito Vargas firmó contrato con Gimnasia y Esgrima por dos años y medio. El volante de 29 años surgió de las inferiores de Vélez Sarsfield, jugó en Espanyol de Barcelona, Adana Demirspor de Turquía, Shanghái Port de China y llegó al mensana desde el fútbol arabe.
Fue convocado por la Selección argentina en los inicios de Lionel Scaloni y rechazó una oferta de Vélez para reforzar al Lobo.
En diálogo con la prensa, Vargas reveló su alegría por regresar al fútbol argentino y los motivos que lo llevaron a inclinarse por el Lobo. "Todavía no caigo que voy a volver al país, a Mendoza, a mi provincia. A los 12 años me fui de acá. La decisión pasa porque, desde el primer momento, me he sentido muy valorado y querido. Tenía ganas de un desafío como éste, un club que está creciendo muchísimo, que se están haciendo las cosas muy bien".
"Voy a ser papá y para mí era muy importante que mi familia y la de mi novia estuvieran cerca", agregó entre los aspectos personales que lo motivaron para volver a Mendoza.
Matías es es hijo del reconocido Omar Francisco el "Mono" Vargas, notable jugador que jugó en Atlético San Martín, Gimnasia y que brilló en varios clubes sanjuaninos. Siguiendo los pasos de su padre, el Monito llega a Gimnasia para aportar experiencia y estar cerca de los suyos.
"Siempre apunto a lo más alto", dijo flamante refuerzo del mensana sobre las aspiraciones que tiene en el elenco blanquinegro.
Por su parte, Fernando Porreta aclaró cómo fue el proceso de traer a Matías Vargas a Gimnasia y Esgrima. "Siempre lo seguimos al Monito, sabíamos que estaba vigente. Habíamos escuchado que quería volver a la Argentina y empezamos a hablar para mostrarle cuál era nuestro proyecto. Nosotros siempre hablamos con el entorno de él de que se animara, que nostros queríamos. Y nos escuchó. Tenía otras propuestas en Argentina pero vio el club y para nosotros es un orgullo que venga un jugador como Matías con total vigencia. No es normal que un jugador como él venga a la provincia con la vigencia que tiene", señaló el presidente de la institución y agregó: "Gracias Matías por elegir nuestro club, estamos muy contentos".
Matías Vargas usará el dorsal número 8 en Gimnasia y Esgrima, número emblemático en el mensana que supo usar en otro tiempo el legendario Víctor Antonio Legrotaglie.