River oficializó a Thiago Almada como nuevo refuerzo: cuándo debutará

El Millonario hizo oficial la llegada del campeón en Qatar 2022 a través de un posteo en sus canales oficiales de comunicación. "River Plate acordó con Atlético de Madrid la transferencia definitiva del jugador Thiago Almada. El futbolista viajará en las próximas horas al país para sumarse al plantel", escribió la institución.

De no mediar inconvenientes llegará al país, se realizará la revisión médica y firmará su contrato. Lo que resta conocer es si el club preparará algún tipo de presentación para Almada.

El exjugador del Atlético de Madrid será uno de los cambios en la lista de la Copa Sudamericana. Por los octavos de final de la competencia, el elenco de Núñez se verá las caras con Independiente Santa Fe.

La millonaria inversión de River en el mercado de pases

La dirigencia de River, encabezada por Stéfano Di Carlo, desembolsó una gran cantidad de dinero en el actual mercado de pases. Las caras nuevas son: