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River oficializó a Thiago Almada como nuevo refuerzo: cuándo debutará

Por intermedio de sus canales oficiales de comunicación, River presentó a Thiago Almada. ¿Cuándo podría debutar el campeón del mundo?

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Thiago Almado fue oficializado como refuerzo de River.

Thiago Almado fue oficializado como refuerzo de River.

Thiago Almada se convirtió en el traspaso más oneroso de la historia del fútbol argentino tras concretarse su llegada a River. Luego del intercambio de documentación con Atlético de Madrid por 20 millones de euros, el club de Núñez confirmó la incorporación del campeón del mundo.

El atacante, que se estuvo entrenando en Ibiza, viajará al país en los próximos días. La dirigencia lo anotó provisionalmente en la Copa Sudamericana y deberá validar la documentación ante Conmebol antes del lunes a las 14 (hora de Argentina) para que quede habilitado de cara a la llave frente a Independiente Santa Fe, donde podría darse su debut con la camiseta de la banda roja.

Thiago Almada, otro campe&oacute;n del mundo que se suma a River.

Thiago Almada, otro campeón del mundo que se suma a River.

Thiago Almada fue presentado como refuerzo de River

El desembolso por Thiago Almada, acordado de palabra el jueves y ratificado por los clubes a última hora del viernes, representa el broche de oro para un mercado de pases en el que River invirtió cerca de 65 millones de dólares.

El Millonario hizo oficial la llegada del campeón en Qatar 2022 a través de un posteo en sus canales oficiales de comunicación. "River Plate acordó con Atlético de Madrid la transferencia definitiva del jugador Thiago Almada. El futbolista viajará en las próximas horas al país para sumarse al plantel", escribió la institución.

De no mediar inconvenientes llegará al país, se realizará la revisión médica y firmará su contrato. Lo que resta conocer es si el club preparará algún tipo de presentación para Almada.

El exjugador del Atlético de Madrid será uno de los cambios en la lista de la Copa Sudamericana. Por los octavos de final de la competencia, el elenco de Núñez se verá las caras con Independiente Santa Fe.

La millonaria inversión de River en el mercado de pases

La dirigencia de River, encabezada por Stéfano Di Carlo, desembolsó una gran cantidad de dinero en el actual mercado de pases. Las caras nuevas son:

  • Thiago Almada
  • Ángel Correa
  • Mauro Arambarri
  • Tobías Andrada
  • Lucas Beltrán
  • Rafael Santos Borré
  • Francisco Ortega
  • Giovanni González
  • Nicolás Otamendi

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