Señales de tránsito: qué significa el cartel que tiene una cruz negra sobre un fondo amarillo

Lo que busca su presencia es advertir que el conductor se aproxima a una intersección donde se unen distintos caminos o calles. Su función es clave porque busca llamar la atención para que quien maneja reduzca la velocidad y se prepare para manejar con mayor precaución.

En algunos sectores alejados de la ciudad o cercanos a pasos ferroviarios, por ejemplo, esta advertencia es todavía más importante, ya que pueden existir cruces sin semáforos ni barreras automáticas.

Su función es llamar la atención.

Este tipo de señales anticipan qué es lo que hay más allá del camino y no impone una obligación, sino que alerta sobre una situación que implique detenerse, disminuir la velocidad o ceder el paso.

Tipos de señales de tránsito y sus diferencias

Sin embargo, también hay otros tipos y son los siguientes: