Pocos lo descifran: qué significa esta señal de tránsito y qué debes hacer si la ves en la ruta

Qué significa si te aparece esta señal de tránsito en la ruta

Si te ha pasado de ir por la ruta y ver esta señal sin poder reconocer qué significa, ahora te lo contamos. La función de esta señal de tránsito es advertir al conductor que se aproxima a una señal restrictiva, como puede ser un “PARE” o “CEDA EL PASO”.

Estas señales no imponen una obligación inmediata, sino que alertan sobre lo que se encontrará más adelante, permitiendo al conductor prepararse con anticipación y conducir de forma más segura.

Las señales de tránsito preventivas, identificadas por su color amarillo y forma romboidal o triangular, informan sobre posibles riesgos o cambios en las condiciones del camino. En el caso de la P-33, el triángulo invertido indica que a unos metros habrá una señal reglamentaria que podría exigir detenerse o ceder el paso.

señal de transito R33 (1) Esta señal de tránsito busca advertir al conductor ante la proximidad de una que se debe cumplir obligatoriamente.

Por ejemplo, si el cartel indica “PARE a 200 metros”, el conductor sabe que debe reducir la velocidad y estar atento al punto donde la detención será obligatoria.

Ignorar una señal preventiva puede provocar maniobras bruscas o accidentes, especialmente en zonas donde la visibilidad es reducida o la velocidad es alta. Además, las leyes de tránsito contemplan sanciones por no respetar las indicaciones preventivas o restrictivas, ya que son parte del sistema de seguridad vial.

Tipos de señales de tránsito y sus diferencias

Los tipos de señales se pueden ver con profundidad en un documento específico compartido por Argentina.gob.ar. Pero un rápido resumen muestra la siguiente clasificación: