River, obligado a sumar, visita a Tigre: hora, TV y formaciones

River, en búsqueda de la recuperación

El clima en el mundo River está muy lejos de ser el esperado. Tras la derrota en la final del Torneo Apertura, ante Belgrano en el Mario Alberto Kempes, el equipo de Coudet no levanta cabeza.

En el plano local, son cinco derrotas consecutivas. En esta racha cayó ante el Pirata (Apertura), Aldosivi (Copa Argentina) y los mencionados cruces ante el Guapo, el Lobo y el Canalla. Es por eso que el Chacho meterá mano en el equipo que visitará a Tigre este sábado a partir de las 17.

Santiago Beltrán seguirá siendo el dueño de los tres palos. En la línea defensiva Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi se mantendrán en la formación titular.

Ángel Correa será titular en la visita de River a Tigre.

En el lateral izquierdo, ante la baja por lesión de Marcos Acuña, quien hará su estreno con la camiseta de River será Francisco Ortega, quien llegó a la institución en los últimos días proveniente de Olympiacos de Grecia.

En mitad de cancha se dará el segundo debut en el Millonario. Tobías Andrada dejó atrás la lesión con la que llegó al club y será de la partida junto a Aníbal Moreno. El tercer mediocampista saldrá de Tomás Galván y Fausto Vera.

En el sector ofensivo aparece Ángel Correa, recuperado de los inconvenientes físicos que lo marginaron del partido con Rosario Central, junto a Joaquín Freitas. La última duda de Coudet pasa por la referencia de ataque: Rafael Santos Borré o Lucas Beltrán.

Probables formaciones