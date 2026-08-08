Alfredo Berti habló del debut de Maxi Salas en Independiente Rivadavia: "Es un futbolista de jerarquía"

"Él está muy bien, llegó, jugó 45 minutos, se lo vio bien físicamente y con la pelota también, así que eso también es importante para todos", añadió al respecto.

Luego fue consultado por la rotación que hizo en la caída ante Sarmiento. "La rotación del otro día era necesaria para bajar algunas cargas y también para darle ritmo a los que no juegan habitualmente y si bien no pudimos traer nada de Junín, todo sirve. Siempre voy a poner el mejor equipo para seguir peleando en todos los frentes", expresó.

Por úlltimo, dio su punto de vista sobre el partido que el Azul afrontará el próximo martes a las 19 de Argentina ante Fluminense, en Brasil, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Será como siempre, vamos a ir a jugar, Fluminense tiene un gran plantel, es un equipo que tiene un presupuesto muy alto. Nosotros trataremos de ir de la misma manera que fuimos cuando jugamos con ellos allá, trataremos de seguir con la misma línea", cerró.