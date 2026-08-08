Alfredo Berti habló del debut de Maxi Salas en Independiente Rivadavia: "Es un futbolista de jerarquía"

Alfredo Berti elogió a Maxi Salas. El entrenador de Independiente Rivadavia habló del debut del ex delantero de River en el triunfo por 2 a 1 sobre Estudiantes de Río Cuarto, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.
El entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, habló del debut del delantero Maximiliano Salas en el Azul
Alfredo Berti elogió a Maxi Salas. El entrenador de Independiente Rivadavia habló del debut del ex delantero de River en el triunfo por 2 a 1 sobre Estudiantes de Río Cuarto, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.
"Teníamos que tener paciencia, sabíamos que íbamos a encontrar un rival con mucha gente defendiendo. Fuimos muy pacientes, manejamos el balón con criterio, vinieron los goles, podríamos haber hecho alguno más y la única que vez que nos llegaron nos convirtieron. Estoy contento por los chicos, porque era importante ganar para seguir ahí arriba en la tabla anual", arrancó diciendo Berti en la conferencia de prensa que dio en el Bautista Gargantini.
"A Maxi (Salas) lo vi bien, estuvo muy involucrado en cómo juega Independiente, creo que lo ha hecho en buena forma, es un futbolista de jerarquía que se pone la camiseta y rinde, eso es lo que necesitamos", admitió el DT azul al hablar de ex Racing.
"Él está muy bien, llegó, jugó 45 minutos, se lo vio bien físicamente y con la pelota también, así que eso también es importante para todos", añadió al respecto.
Luego fue consultado por la rotación que hizo en la caída ante Sarmiento. "La rotación del otro día era necesaria para bajar algunas cargas y también para darle ritmo a los que no juegan habitualmente y si bien no pudimos traer nada de Junín, todo sirve. Siempre voy a poner el mejor equipo para seguir peleando en todos los frentes", expresó.
Por úlltimo, dio su punto de vista sobre el partido que el Azul afrontará el próximo martes a las 19 de Argentina ante Fluminense, en Brasil, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
"Será como siempre, vamos a ir a jugar, Fluminense tiene un gran plantel, es un equipo que tiene un presupuesto muy alto. Nosotros trataremos de ir de la misma manera que fuimos cuando jugamos con ellos allá, trataremos de seguir con la misma línea", cerró.