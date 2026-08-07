Tras no ser tenido en cuenta por Mourinho, Mastantuono fue presentado en Fiorentina

Luego añadió: "Ya tuve la posibilidad de conocer a algunos de los compañeros, me trataron muy bien, fueron muy simpáticos conmigo. Ya hablé con el entrenador, que me recibió de la mejor manera. Espero poder entrenar pronto, para estar listo para jugar".
Mastantuono contó por qué razón eligió Fiorentina
Mastantuono admitió que eligió Fiorentina "porque es un equipo con mucha historia y me hacía mucha ilusión poder jugar en este club tan grande".
Dijo que varios ex River que estuvieron en el club viola lo impulsaron a que tomara esa decisión. "Ellos me recomendaron venir", dijo.
"Mis principales características son gambetear e ir para adelante. Soy un jugador que le gusta llegar al área contraria. Y me gustaría mejorar la parte defensiva, que sé que en Italia se trabaja mucho", cerró el delantero, que se prepara para el debut por la Serie A, que será el 24 de agosto ante Roma como visitante.