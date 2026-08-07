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Tras no ser tenido en cuenta por Mourinho, Mastantuono fue presentado en Fiorentina

El ex River Franco Mastantuono fue presentado como nuevo refuerzo de la Fiorentina de Italia. El ex Real Madrid dijo por qué razón eligió ese club

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Franco Mastantuono es nuevo jugador de la Fiorentina.

Franco Mastantuono es nuevo jugador de la Fiorentina.

El ex River Plate Franco Mastantuono pasó de España a Italia sin escalas. El atacante de 18 años (el 14 de agosto cumple los 19) fue presentado como nuevo refuerzo de la Fiorentina de Italia. El ex Real Madrid habló tras arribar al club violeta, donde fue recibido por una multitud, algo que sorprendió a más de uno.

Mastantuono, que no fue tenido en cuenta por en el entrenador portugués José Mourinho en Real Madrid de España, fue enviado a préstamo al Viola por una temporada, hasta mediados de 2027.

Qué dijo Franco Mastantuono tras ser presentado como refuerzo de Fiorentina

"Es un día muy especial para mí, tenía muchas ganas de llegar al club y lo estoy disfrutando mucho. Es increíble. Un campo de entrenamiento muy lindo, donde la gente es muy servicial. Y eso hace que uno la pase bien", dijo el jugador que estuvo cerca de ir al Mundial 2026.

Luego añadió: "Ya tuve la posibilidad de conocer a algunos de los compañeros, me trataron muy bien, fueron muy simpáticos conmigo. Ya hablé con el entrenador, que me recibió de la mejor manera. Espero poder entrenar pronto, para estar listo para jugar".

Mastantuono contó por qué razón eligió Fiorentina

Mastantuono admitió que eligió Fiorentina "porque es un equipo con mucha historia y me hacía mucha ilusión poder jugar en este club tan grande".

Dijo que varios ex River que estuvieron en el club viola lo impulsaron a que tomara esa decisión. "Ellos me recomendaron venir", dijo.

"Mis principales características son gambetear e ir para adelante. Soy un jugador que le gusta llegar al área contraria. Y me gustaría mejorar la parte defensiva, que sé que en Italia se trabaja mucho", cerró el delantero, que se prepara para el debut por la Serie A, que será el 24 de agosto ante Roma como visitante.

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