15 metros de largo y velocidad supersónica: el poderoso avión de guerra que ya se fabrica en América del Sur

Esto significa que la aeronave no se limita a una única función táctica, sino que cuenta con la versatilidad necesaria para asumir misiones de defensa aérea, reconocimiento estratégico y ataque avanzado sin titubeos.

El avión puede abordar distintos tipos de misiones.

Las cifras detrás de la máquina dimensionan su poderío: cuenta con 15,2 metros de largo, una envergadura de 8,6 metros y un peso máximo al despegue de 16.500 kilos. Además, dispone de diez puntos de anclaje externos para armamento y equipos, sumado a la capacidad de reabastecimiento de combustible en pleno vuelo para ampliar su radio de acción.

Su característica más temible es que supera holgadamente la velocidad del sonido, una ventaja clave para la interceptación y el dominio absoluto del espacio aéreo.

Cuántos puestos de trabajo se han generado

Más allá de la impresionante maquinaria bélica, el impacto del programa trasciende la mera compra de equipamiento para las fuerzas armadas. La transferencia tecnológica impulsada por el proyecto permitió la capacitación específica de cientos de ingenieros locales y la generación de más de 12.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la región.

"Este proyecto permite consolidar nuestro poder de disuasión, incrementando nuestra capacidad para garantizar la soberanía nacional y la seguridad regional", destacaron desde la cartera de Defensa durante la presentación oficial encabezada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Con una inversión multimillonaria enmarcada en un plan integral de modernización militar, Brasil no solo rearma su estrategia de defensa, sino que redefine el tablero geopolítico, posicionando a América del Sur en el mapa mundial de la alta tecnología en relación con la guerra.