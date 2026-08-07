En 1859, abandonaron 24 conejos en un pueblo remoto de Australia: 77 años después, no los pueden controlar

En pocas décadas, estos animales se expandieron por enormes regiones de Australia. Su extraordinaria capacidad reproductiva permitió que la población creciera de forma descontrolada, afectando tanto a la producción agropecuaria como a los ecosistemas. Los animales consumían grandes cantidades de vegetación, degradaban pastizales, destruían cultivos y competían con la fauna nativa por alimento y refugio.

Australia se impone a los conejos

A finales del siglo XIX, la situación ya era considerada una emergencia nacional. Entre las medidas más ambiciosas de Australia para intentar contener la invasión estuvo la construcción de la Rabbit-Proof Fence, una barrera de más de 3.000 kilómetros diseñada para frenar el avance de los conejos hacia nuevas regiones. Sin embargo, la velocidad con la que se reproducían hizo que el problema continuara creciendo.

Durante el siglo XX, Australia recurrió a métodos biológicos para reducir la población. Primero introdujo la mixomatosis, una enfermedad que provocó la muerte de millones de conejos, aunque con el tiempo muchos desarrollaron resistencia. Décadas más tarde incorporó el virus hemorrágico del conejo, que volvió a disminuir la cantidad de animales en algunas zonas, pero tampoco logró erradicar la plaga.