Manchester City tiene todo arreglado con Gerónimo Rulli y prepara una oferta por otra figura de la Selección argentina

Gerónimo Rulli llegará en las próximas horas a Inglaterra para cumplir con los trámites de rigor, firmar su contrato y sumarse al plantel del Manchester City, club que a su vez quiere a otra figura de la Selección argentina.
Gerónimo Rulli llegará en las próximas horas a Inglaterra para abrochar su pase al Manchester City, club que a su vez quiere a otra figura de la Selección argentina.
Gerónimo Rulli llegará en las próximas horas a Inglaterra para cumplir con los trámites de rigor, firmar su contrato y sumarse al plantel del Manchester City, club que a su vez quiere a otra figura de la Selección argentina.
Rulli llegará al City desde el Olympique de Marsella a cambio de 3,5 millones de euros y firmará un contrato de dos años para competir nada menos que con el italiano Gianluigi Donnarumma, uno de los mejores arqueros del mundo.
Medios franceses ya dan por hecha la transferencia y así Rulli llegará finalmente al fútbol inglés donde ya había estado cerca hace una década ya que el City lo compró y luego lo cedió a la Real Sociedad de España.
El italiano Enzo Maresca, DT del Manchester City, quiere a Enzo Fernández como reemplazante del español a Rodri quien ya negocia su pase al Barcelona.
Maresca quiere un reencuentro con Enzo, a quien ya dirigió en el Chelsea, aunque los londinenses no lo dejarán ir por menos