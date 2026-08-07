Manchester City tiene todo arreglado con Gerónimo Rulli y prepara una oferta por otra figura de la Selección argentina

Rulli llegará al City desde el Olympique de Marsella a cambio de 3,5 millones de euros y firmará un contrato de dos años para competir nada menos que con el italiano Gianluigi Donnarumma, uno de los mejores arqueros del mundo.

Medios franceses ya dan por hecha la transferencia y así Rulli llegará finalmente al fútbol inglés donde ya había estado cerca hace una década ya que el City lo compró y luego lo cedió a la Real Sociedad de España.