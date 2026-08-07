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Cuti Romero se va del Tottenham y su futuro está entre Inter, Arsenal y el Atlético de Madrid

Cristian Cuti Romero no continuará en el Tottenham y su futuro profesional se definirá entre el Inter de Milán, Arsenal y el Atlético de Madrid

Por UNO
Romero está con un pie y medio afuera del Tottenham.

Romero está con un pie y medio afuera del Tottenham.

Cristian Cuti Romero no continuará en el Tottenham y su futuro profesional se definirá en estas horas entre el Inter de Milán, Arsenal y Atlético de Madrid, los clubes más interesados.

Inter fue el primero que avanzó por el defensor cordobés e incluso llegó a un acuerdo entre clubes con los Spurs, pero todavía no lo hizo con el futbolista y apareció en escena el Aleti.

Cuti Romero vio desde afuera los últimos partidos del Tottenham por una lesión.

Cuti Romero vio desde afuera los últimos partidos del Tottenham por una lesión.

Los madrileños son los más decididos a quedarse con el Cuti y más después de haber transferido a Nahuel Molina a la Roma y a Thiago Almada a River, dos salidas que le dan más espacio para hacer una oferta que realmente seduzca a Romero y al club dueño de su pase.

Por último, no está descartado que Cristian Romero se quede en la Premier League y siga viviendo en Londres ya que el Arsenal también está interesado y dispuesto a hacer una oferta.

El futuro del Cuti Romero

Cuti Romero está más cerca del Atlético de Madrid ya que mientras el propio jugador analiza una propuesta de contrato hasta 2030, entre Tottenham y los Colchoneros están de acuerdo en cerrar la transferencia por 40 millones de euros.

El actual contrato del Cuti con el Tottenham se extiende hasta junio del 2029.

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