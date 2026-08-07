Cuti Romero se va del Tottenham y su futuro está entre Inter, Arsenal y el Atlético de Madrid

Inter fue el primero que avanzó por el defensor cordobés e incluso llegó a un acuerdo entre clubes con los Spurs, pero todavía no lo hizo con el futbolista y apareció en escena el Aleti.

Cuti Romero vio desde afuera los últimos partidos del Tottenham por una lesión.

Los madrileños son los más decididos a quedarse con el Cuti y más después de haber transferido a Nahuel Molina a la Roma y a Thiago Almada a River, dos salidas que le dan más espacio para hacer una oferta que realmente seduzca a Romero y al club dueño de su pase.