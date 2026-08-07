Cuti Romero se va del Tottenham y su futuro está entre Inter, Arsenal y el Atlético de Madrid

Cristian Cuti Romero no continuará en el Tottenham y su futuro profesional se definirá en estas horas entre el Inter de Milán, Arsenal y Atlético de Madrid, los clubes más interesados.
Cristian Cuti Romero no continuará en el Tottenham y su futuro profesional se definirá entre el Inter de Milán, Arsenal y el Atlético de Madrid
Cristian Cuti Romero no continuará en el Tottenham y su futuro profesional se definirá en estas horas entre el Inter de Milán, Arsenal y Atlético de Madrid, los clubes más interesados.
Inter fue el primero que avanzó por el defensor cordobés e incluso llegó a un acuerdo entre clubes con los Spurs, pero todavía no lo hizo con el futbolista y apareció en escena el Aleti.
Los madrileños son los más decididos a quedarse con el Cuti y más después de haber transferido a Nahuel Molina a la Roma y a Thiago Almada a River, dos salidas que le dan más espacio para hacer una oferta que realmente seduzca a Romero y al club dueño de su pase.
Por último, no está descartado que Cristian Romero se quede en la Premier League y siga viviendo en Londres ya que el Arsenal también está interesado y dispuesto a hacer una oferta.
Cuti Romero está más cerca del Atlético de Madrid ya que mientras el propio jugador analiza una propuesta de contrato hasta 2030, entre Tottenham y los Colchoneros están de acuerdo en cerrar la transferencia por 40 millones de euros.
El actual contrato del Cuti con el Tottenham se extiende hasta junio del 2029.