Facundo Colidio habló por primera vez como jugador de Vasco Da Gama: qué dijo tras irse de River

A diferencia de su etapa en River, el atacante portará el dorsal número 9. Cabe recordar que durante su paso por el elenco de Núñez, utilizó el 11.

El traspaso se cerró por 4,5 millones de dólares a cambio del 50% de los derechos económicos. El acuerdo establece la obligación de compra del 50% restante en un mínimo de 5,5 millones de dólares si se cumplen ciertos objetivos, como disputar más de 40 partidos durante su contrato o si es revendido dentro de los próximos 18 meses.

De esta forma, River se asegurará un piso de 10 millones de dólares. Además, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo fijó una cláusula para garantizar un 50% extra sobre el excedente si una futura venta supera los 11 millones de dólares, junto con una plusvalía si es transferido después de 2028.

Colidio tomó la decisión de emigrar del Millonario ante la llegada de nombres de peso como, por ejemplo, Thiago Almada, Rafael Santos Borré y Ángel Correa. Se despidió del club siendo máximo goleador del equipo en el último año y medio con 22 conquistas (9 en 2025 y 13 en 2026), superando por ocho a Sebastián Driussi.

En total, durante su ciclo de tres años, registró 32 goles en 136 partidos, 11 asistencias, una expulsión y dos títulos: el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina.