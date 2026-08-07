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Deportivo Maipú busca seguir en la buena senda en su visita a Midland

Deportivo Maipú jugará ante Midland este viernes desde las 20 por la 24ª fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional. El Cruzado viene de ganarle a Atlanta

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Deportivo Maipú visita a Midland.

Deportivo Maipú visita a Midland.

Deportivo Maipú visitará este viernes a Midland en el el estadio Raúl Roberto Sabureau, por la 24ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

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El Cruzado viene de vencer a Atlanta.

El Cruzado viene de vencer a Atlanta.

El encuentro contará con el arbitraje de Felipe Viola y será transmitido por y la plataforma LPF Play.

El Cruzado viene de vencer 4 a 2 a Atlanta, volvió a ganar después de dos partidos y buscará seguir sumando para consolidarse en la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.

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