Deportivo Maipú busca seguir en la buena senda en su visita a Midland

Deportivo Maipú visitará este viernes a Midland en el el estadio Raúl Roberto Sabureau, por la 24ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.
Deportivo Maipú jugará ante Midland este viernes desde las 20 por la 24ª fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional. El Cruzado viene de ganarle a Atlanta
Deportivo Maipú visitará este viernes a Midland en el el estadio Raúl Roberto Sabureau, por la 24ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.
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El encuentro contará con el arbitraje de Felipe Viola y será transmitido por y la plataforma LPF Play.
El Cruzado viene de vencer 4 a 2 a Atlanta, volvió a ganar después de dos partidos y buscará seguir sumando para consolidarse en la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.