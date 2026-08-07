Cómo reconocer si una nuez está en buen estado o tiene gusto a humedad

Agita la nuez cerca de tu oído: si escuchas un sonido seco o de crujido, eso puede ser una señal de que la nuez está seca y, posiblemente, rancia. Además, debes oler la nuez, ya que las nueces frescas tienen un aroma suave y agradable. Si percibes un olor a rancio, moho o a aceite quemado, la nuez probablemente no está en buen estado.

Revisar el sabor de la nuez es algo evitable, pero necesario. Si la nuez pasa las pruebas anteriores pero aún tienes dudas, puedes probar un pedazo pequeño. Las nueces frescas tienen un sabor suave y a nuez. En cambio, si el sabor es amargo o desagradable, es mejor no consumirla.

Las nueces pueden durar mucho tiempo si se almacenan adecuadamente. Guárdalas en un lugar fresco y seco, y si las tienes en la cáscara, asegúrate de que la cáscara esté intacta.

Asimismo, la nuez debe ser de color uniforme, sin manchas oscuras ni signos de moho. Por último, el peso de esta es un detalle incontrovertible. Si percibes que la nuez es demasiado liviana para su tamaño, eso indica que ha pasado demasiado tiempo desde su recolección y estará muy deshidratada.

Un truco muy utilizado para saber si están en buen estado es que, al sumergirlas en agua, deben flotar. Si no lo hacen, es mejor no tenerlas en cuenta para el consumo, pero quizá sí para reciclar en tu jardín o manualidades.