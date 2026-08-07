Cómo reconocer si una nuez está en buen estado o tiene gusto a humedad

Las nueces en sus distintas versiones son un fruto seco muy elegido por sus beneficios en la salud. Sin embargo, como con todo lo que tenga que ver con alimentos, puede venir con gusto a humedad e identificarlo es clave para no comprarlas en ese estado.
Antes de comprar una bolsa de nueces o frutos secos, experimentar en tu paladar un gusto a humedad o algo peor puede ser muy desagradable. Por eso, saber elegir e identificar nueces en buen estado es fundamental para realizar una buena compra.
Cómo reconocer si una nuez está en buen estado
Primero que nada, es vital revisar el aspecto exterior de la misma. La cáscara debe estar intacta y sin grietas. Si la cáscara del fruto seco está rota o tiene manchas oscuras, la nuez podría estar en mal estado. El sonido en su interior también dice mucho.
Agita la nuez cerca de tu oído: si escuchas un sonido seco o de crujido, eso puede ser una señal de que la nuez está seca y, posiblemente, rancia. Además, debes oler la nuez, ya que las nueces frescas tienen un aroma suave y agradable. Si percibes un olor a rancio, moho o a aceite quemado, la nuez probablemente no está en buen estado.
Revisar el sabor de la nuez es algo evitable, pero necesario. Si la nuez pasa las pruebas anteriores pero aún tienes dudas, puedes probar un pedazo pequeño. Las nueces frescas tienen un sabor suave y a nuez. En cambio, si el sabor es amargo o desagradable, es mejor no consumirla.
Asimismo, la nuez debe ser de color uniforme, sin manchas oscuras ni signos de moho. Por último, el peso de esta es un detalle incontrovertible. Si percibes que la nuez es demasiado liviana para su tamaño, eso indica que ha pasado demasiado tiempo desde su recolección y estará muy deshidratada.
Un truco muy utilizado para saber si están en buen estado es que, al sumergirlas en agua, deben flotar. Si no lo hacen, es mejor no tenerlas en cuenta para el consumo, pero quizá sí para reciclar en tu jardín o manualidades.
En pocas palabras
- Aspecto exterior: Revisar que la cáscara de la nuez esté intacta, sin grietas ni manchas oscuras.
- Sonido y olor: Agitar la nuez para escuchar un sonido seco; olerla para detectar aromas rancios o a moho.
- Prueba de flotación: Un truco es sumergirlas en agua; las nueces en buen estado deben flotar.