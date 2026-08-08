Si tenés semillas de pera en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y cómo usarlas

Las semillas de pera suelen terminar en la basura, pero en realidad son un recurso valioso, nutritivo y reutilizable. Desde la huerta hasta la cocina e incluso para el cuidado del jardín pueden convertirse en un verdadero tesoro doméstico. Te contamos por qué conviene guardarlas y cómo sacarles provecho paso a paso.
Cuando vamos a comprar a la verdulería o cocinamos algún postre, no tenemos en cuenta que algunas cosas que desechamos pueden ser usadas nuevamente. A veces requiere práctica acordarse, pero es bueno saber que todo puede reutilizarse siempre y cuando sea útil y seguro.
Por qué las semillas de pera son un “tesoro” y cómo aprovecharlas
- Las semillas de pera tienen fibra soluble que ayuda a regular el colesterol y el tránsito intestinal.
- Contienen potasio que favorece la función muscular y la presión arterial.
- Aportan vitamina C y flavonoides, ayudando a combatir el estrés oxidativo y fortaleciendo el sistema inmune.
- Es rica en minerales como el ácido fólico, cobre, fósforo, potasio, calcio, boro, hierro, magnesio, sodio y azufre.
Si bien no se recomienda consumir directamente las semillas de pera, tienen miles de usos prácticos en otros ámbitos. Primero que nada, en la jardinería son ideales; puedes usarlos en fruticultura, ya que las semillas se siembran para obtener plantas que garanticen árboles más resistentes a enfermedades y adaptados al suelo.
También sirven para la elaboración de compost y abono orgánico. Si usas las semillas trituradas e incorporadas en procesos de compostaje junto con otros residuos orgánicos, enriquecen la tierra con nitrógeno, fósforo y materia orgánica para la mejora de suelos de tu jardín.
Su aceite vegetal para cosmética tiene un gran uso, pues se obtiene un aceite rico en ácido linoleico y vitamina E utilizado en la formulación de cremas, sueros faciales y aceites corporales hidratantes. Además, la parte grasa de la semilla procesada industrialmente se utiliza como materia prima para desarrollar lubricantes biodegradables y derivados químicos de origen vegetal.
En pocas palabras
- Nutrientes valiosos: las semillas de pera contienen fibra soluble, potasio, vitamina C, flavonoides y minerales esenciales.
- Usos prácticos: son útiles en jardinería para obtener árboles resistentes, en compostaje y para obtener aceite vegetal cosmético.
- Industria: el aceite extraído de las semillas se usa en cosmética y para desarrollar lubricantes biodegradables.