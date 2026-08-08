Si tenés semillas de pera en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y cómo usarlas

Cuando vamos a comprar a la verdulería o cocinamos algún postre, no tenemos en cuenta que algunas cosas que desechamos pueden ser usadas nuevamente. A veces requiere práctica acordarse, pero es bueno saber que todo puede reutilizarse siempre y cuando sea útil y seguro.

Cuando consumas peras procura guardar sus semillas.

Por qué las semillas de pera son un “tesoro” y cómo aprovecharlas

Las semillas de pera tienen fibra soluble que ayuda a regular el colesterol y el tránsito intestinal.

tienen fibra soluble que ayuda a regular el colesterol y el tránsito intestinal. Contienen potasio que favorece la función muscular y la presión arterial.

Aportan vitamina C y flavonoides, ayudando a combatir el estrés oxidativo y fortaleciendo el sistema inmune.

Es rica en minerales como el ácido fólico, cobre, fósforo, potasio, calcio, boro, hierro, magnesio, sodio y azufre.

Si bien no se recomienda consumir directamente las semillas de pera, tienen miles de usos prácticos en otros ámbitos. Primero que nada, en la jardinería son ideales; puedes usarlos en fruticultura, ya que las semillas se siembran para obtener plantas que garanticen árboles más resistentes a enfermedades y adaptados al suelo.