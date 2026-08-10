Diego Forlán brindó su primera conferencia de prensa en la selección de Uruguay tras la salida de Bielsa

"Tener ese privilegio es maravilloso. Volví la semana pasada y empecé a ver a aquellas personas que están desde el 99, cuando me tocó entrar a la selección, y fue muy emocionante. Me hicieron sentir que volví a mi casa", manifestó en sus primeras declaraciones al frente de Uruguay.

El flamante entrenador también estará a cargo de la Sub20: "Voy a aportar la experiencia y el conocimiento de tantos años. Después de que me retiré, saqué mi lado como entrenador, que es una faceta que siempre me gustó. Hay elecciones en marzo, para mí es un privilegio acompañar a los mejores jugadores uruguayos, es un privilegio".

A Diego Forlán le consultaron sobre Marcelo Bielsa

Sobre el entrenador que no logró clasificar a los octavos de final en el último Mundial, expresó: "Cada uno tiene su personalidad y su forma de ser. Estás hablando de Bielsa, un entrenador con mucha jerarquía, con muchos años, con mucha experiencia. A mí me toca entrar en este momento y bueno, tratar de, desde mi lado, de lo que yo conozco, de lo que yo sé, lo que he vivido y lo que me ha tocado experimentar, tratar de darles las mayores herramientas a los jugadores de fútbol".

"De propuesta o de respuesta dependerá mucho, obviamente, que si vos me decís a mí, el ideal obviamente es jugar y proponer, y dominar los diferentes momentos del partido. Pero uno que ha jugado tanto y por todas partes del mundo, a veces no es lo que uno quiere, sino lo que uno puede, ¿no?", continuó.

Diego Forlán y Luis Suárez ganaron la Copa América 2011.

Además, le preguntaron por Luis Suárez y una posible convocatoria: "Tengo un cariño enorme con Luis y él está seleccionable, es uruguayo. Tener a Luis con su experiencia, tiene gol, lo viene demostrando todos los fines de semana, nadie va a discutir lo que es Luis. No sabía que había dicho que estaba dispuesto a volver, no lo vi”.

“Siendo uruguayos, son todos seleccionables, hay que ver cómo se van desempeñando en sus equipos. No he hablado con nadie, solo con excompañeros que me felicitaron y me mandaron mensajes deseándome lo mejor", concluyó el entrenador de la selección de Uruguay.