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Franco Colapinto reveló detalles de la intimidad de Alpine en la previa del GP de Países Bajos

En el GP de Canadá Franco Colapinto y Pierre Gasly brillaron, pero Flavio Briatore no estaba tan contento como todo el equipo de Alpine

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Colapinto brindó detalles de la intimidad de Alpine.

Colapinto brindó detalles de la intimidad de Alpine.

Franco Colapinto brindó detalles sobre la exigente mentalidad que impera en la estructura de Alpine de la mano de Flavio Briatore. En diálogo con Motorsport, el piloto argentino de 23 años dio a conocer que el asesor ejecutivo de la marca con sede en Enstone no festejó el resultado obtenido en el Gran Premio de Canadá.

Mientras la escudería festejaba el sexto lugar del bonaerense - su actuación más destacada en la categoría reina - junto a la octava ubicación alcanzada por su compañero Pierre Gasly, el directivo italiano de 76 años se distanció del entusiasmo generalizado priorizando la búsqueda de respuestas sobre el rendimiento del auto antes que la celebración.

La insatisfacción de Briatore y el respaldo de Colapinto a su liderazgo

El malestar del directivo radicó en la disparidad mostrada con respecto a las escuderías líderes y la corta distancia con los perseguidores. Conforme al relato del joven oriundo de Pilar, el dirigente cuestionó el incremento en la brecha con Ferrari a comparación de la competencia anterior en Miami, como así también la proximidad que alcanzó Racing Bulls.

Sobre esta actitud, el corredor detalló: "Terminamos P6 y P8 en Canadá, fueron puntos increíbles para el equipo, pero después de la carrera Flavio no estaba nada contento y siguió presionando al equipo".

Era casi la persona más descontenta de todo el equipo. Era casi la persona más descontenta de todo el equipo.

"Todos estaban realmente contentos con los puntos, pero él decía: no, no, quiero más. No me gusta dónde estamos y Racing Bulls también está demasiado cerca de nosotros", agregó.

Respecto al estilo del italiano, el Colapinto concluyó: "Ejercer esa presión sobre el equipo, incluso cuando las cosas salen bien, es su forma de liderar el equipo. Y, desde mi punto de vista personal, es una forma de tener éxito en la Fórmula 1 y alcanzar a los equipos punteros".

Cuándo vuelve a correr Colapinto en el GP de Países Bajos

El Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 2026 se llevará a adelante entre el 21 y el 23 de agosto en el emblemático e histórico Circuito de Zandvoort.

Para los fanáticos que planean seguir la transmisión en vivo, la esperada carrera principal está programada para el domingo 23 de agosto a las 10 de la mañana en Argentina.

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