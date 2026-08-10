Franco Colapinto reveló detalles de la intimidad de Alpine en la previa del GP de Países Bajos

La insatisfacción de Briatore y el respaldo de Colapinto a su liderazgo

El malestar del directivo radicó en la disparidad mostrada con respecto a las escuderías líderes y la corta distancia con los perseguidores. Conforme al relato del joven oriundo de Pilar, el dirigente cuestionó el incremento en la brecha con Ferrari a comparación de la competencia anterior en Miami, como así también la proximidad que alcanzó Racing Bulls.

Sobre esta actitud, el corredor detalló: "Terminamos P6 y P8 en Canadá, fueron puntos increíbles para el equipo, pero después de la carrera Flavio no estaba nada contento y siguió presionando al equipo".

Era casi la persona más descontenta de todo el equipo. Era casi la persona más descontenta de todo el equipo.

"Todos estaban realmente contentos con los puntos, pero él decía: no, no, quiero más. No me gusta dónde estamos y Racing Bulls también está demasiado cerca de nosotros", agregó.

Respecto al estilo del italiano, el Colapinto concluyó: "Ejercer esa presión sobre el equipo, incluso cuando las cosas salen bien, es su forma de liderar el equipo. Y, desde mi punto de vista personal, es una forma de tener éxito en la Fórmula 1 y alcanzar a los equipos punteros".

Cuándo vuelve a correr Colapinto en el GP de Países Bajos

El Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 2026 se llevará a adelante entre el 21 y el 23 de agosto en el emblemático e histórico Circuito de Zandvoort.

Para los fanáticos que planean seguir la transmisión en vivo, la esperada carrera principal está programada para el domingo 23 de agosto a las 10 de la mañana en Argentina.