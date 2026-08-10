Cómo limpiar y recuperar un calefactor viejo y oxidado: con un truco

Llega el invierno y comenzamos a preparar la casa para el frío: revisamos los radiadores, sellamos grietas en puertas y ventanas y, si hace falta, impermeabilizamos los techos. Limpiar para mantener en funcionamiento los aparatos de calefacción de la casa o evitar la acumulación de polvo es una tarea que se debe realizar al comenzar y finalizar la temporada de frío.
En muchas casas argentinas predominan los clásicos calefactores a gas de pared, que se caracterizan por ser de color marrón claro con las rejillas de calor negras. Estos calefactores muchas veces son antiguos y, aunque se ha revisado y limpiado su funcionamiento interno, la carcasa suele estar llena de grasa, hollín, polvo y óxido.
Con un truco se puede recuperar y remodelar el calefactor de la casa sin tener que buscar una carcasa nueva. Es una forma simple de limpiar los sistemas de calefacción del hogar, pero también volverlos más estéticos para el interior.
Cómo limpiar el calefactor y cuáles son las manchas más comunes
Los sistemas de calefacción, como estufas, calefactores a gas o radiadores, generalmente se ensucian con la acumulación de polvo ambiental, por combustiones incompletas o por el paso del tiempo y la falta de uso.
Si no se limpia el polvo y la pelusa acumulada en el exterior, al encender el aparato, el polvillo se quema y genera mal olor. Para limpiar el calefactor por fuera se puede realizar algún truco; para limpiarlo por dentro, lo mejor es llamar a un gasista matriculado.
Para limpiar la carcasa del calefactor, lo primero que hay que hacer es cerrar la llave de gas, retirar los tornillos de la tapa para sacarla y limpiar el polvo con un paño húmedo. Si la carcasa tiene óxido, se puede usar un poco de vinagre.
Para limpiar las rejillas se puede usar un cepillo o pincel seco y retirar todo el polvo acumulado. Una vez que esté limpia la carcasa, se puede realizar el truco de remodelación.
Truco para pintar la carcasa del calefactor
Existe una pintura látex anticalórica o de resistencia térmica que se utiliza muchísimo para pintar calefactores o radiadores (el radiador, al ser blanco, se llena de suciedad, por eso conviene pintarlo una vez al año).
Para realizar este truco, primero hay que limpiar el calefactor y luego conseguir la pintura. Este recubrimiento está fabricado a base de siliconas que soportan las altas temperaturas sin dañarse, desprenderse o derretirse.
Coloca la carcasa del calefactor sobre un nylon amplio para poder pintar sin manchar y, con un rodillo pequeño o un pincel, pinta todo el exterior. Conviene colocar unas dos capas, dejando secar un par de horas entre pintada. También vienen opciones en aerosol.
En pocas palabras
- Calefactores viejos: Se pueden limpiar y renovar con un truco casero para dejarlos como nuevos.
- Limpieza y mantenimiento: Polvo, grasa y óxido son los principales enemigos; la carcasa se limpia con vinagre y cepillos.
- Renovación estética: Pintar con látex anticalórico o aerosol para mejorar su aspecto y durabilidad.