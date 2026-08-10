Cómo limpiar y recuperar un calefactor viejo y oxidado: con un truco

Cómo limpiar el calefactor y cuáles son las manchas más comunes

Los sistemas de calefacción, como estufas, calefactores a gas o radiadores, generalmente se ensucian con la acumulación de polvo ambiental, por combustiones incompletas o por el paso del tiempo y la falta de uso.

Si no se limpia el polvo y la pelusa acumulada en el exterior, al encender el aparato, el polvillo se quema y genera mal olor. Para limpiar el calefactor por fuera se puede realizar algún truco; para limpiarlo por dentro, lo mejor es llamar a un gasista matriculado.

Utiliza un paño húmedo de microfibra para limpiar.

Para limpiar la carcasa del calefactor, lo primero que hay que hacer es cerrar la llave de gas, retirar los tornillos de la tapa para sacarla y limpiar el polvo con un paño húmedo. Si la carcasa tiene óxido, se puede usar un poco de vinagre.

Para limpiar las rejillas se puede usar un cepillo o pincel seco y retirar todo el polvo acumulado. Una vez que esté limpia la carcasa, se puede realizar el truco de remodelación.

Truco para pintar la carcasa del calefactor

Existe una pintura látex anticalórica o de resistencia térmica que se utiliza muchísimo para pintar calefactores o radiadores (el radiador, al ser blanco, se llena de suciedad, por eso conviene pintarlo una vez al año).

Para realizar este truco, primero hay que limpiar el calefactor y luego conseguir la pintura. Este recubrimiento está fabricado a base de siliconas que soportan las altas temperaturas sin dañarse, desprenderse o derretirse.

Coloca la carcasa del calefactor sobre un nylon amplio para poder pintar sin manchar y, con un rodillo pequeño o un pincel, pinta todo el exterior. Conviene colocar unas dos capas, dejando secar un par de horas entre pintada. También vienen opciones en aerosol.