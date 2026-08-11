¿Vuelve la MSN? Neymar en el radar del Inter Miami: qué posibilidades hay de que vuelva a jugar con Messi y Suárez

La situación contractual con el Santos permitiría que Neymar evaluara esa opción y se reencontrara con su par ofensivo diez años después. Las lesiones, la falta de continuidad y algunas críticas podrían ser el condimento que le permitiera al brasileño tomar la decisión de un cambio de aire.

Messi, Suárez y Neymar jugaron juntos en el FC Barcelona entre las temporadas 2014 y 2017.

Messi, Suárez y Neymar compartieron tridente ofensivo en el FC Barcelona entre las temporadas 2014 y 2017. En total, acumularon nueve títulos juntos: una Champions League, dos ligas españolas y tres Copas del Rey. Entre el 2014 y 2015 convirtieron 122 goles (Messi 58, Neymar 39 y Suárez 25); al ciclo siguiente, la cifra escaló a 131 y, en la última campaña juntos, los tres acumularon 110 anotaciones.

Messi y Suárez comparten en el Inter Miami desde el 2024. El argentino arribó en 2023 y el uruguayo lo hizo al año siguiente. Desde entonces, ambos han revivido momentos de aquella gloriosa etapa y disfrutado de compartir el día a día como hace algunos años atrás. Para Neymar, la oportunidad está en sus manos. El astro brasileño deberá evaluar su futuro a fines de este año y, si bien no hay indicios claros, la MLS aparece como una gran oportunidad según indican las grandes portadas del mundo.