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¿Vuelve la MSN? Neymar en el radar del Inter Miami: qué posibilidades hay de que vuelva a jugar con Messi y Suárez

Neymar podría volver a jugar con Lionel Messi y Luis Suárez en la MLS al finalizar su contrato con el Santos de Brasil

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Messi, Suárez y Neymar compartieron en el Barcelona entre el 2014 y 2017.

Messi, Suárez y Neymar compartieron en el Barcelona entre el 2014 y 2017.

El futuro de la carrera de Neymar aún no está definido. Luego de quedar eliminado en el Mundial 2026, el astro brasileño coqueteó con la idea del retiro a los 34 años de edad. Luego, el futbolista retomó su rutina en el Santos pero abrió abierta la puerta a una futura salida cuando se termine su contrato a finales de este año.

El vínculo de Neymar con el Peixe culmina el 31 de diciembre de 2026 y, según apuntó el diario Marca de España, esa fecha sería la apuntada por el ex Barcelona para considerar dar por terminado -por ahora- su paso por el fútbol de Brasil.

Neymar termina su v&iacute;nculo con el Santos en diciembre de este a&ntilde;o.&nbsp;

Neymar termina su vínculo con el Santos en diciembre de este año.

¿Vuelve la MSN? Las posibilidades de que Neymar emigre a la MLS para volver a jugar con Lionel Messi y Luis Suárez

Según el medio español, no existe confirmación oficial sobre un acuerdo o negociación entre los agentes de Neymar y el Inter Miami pero lo cierto es que vestir la camiseta de Las Garzas en la MLS es una opción que aparece en el radar.

La situación contractual con el Santos permitiría que Neymar evaluara esa opción y se reencontrara con su par ofensivo diez años después. Las lesiones, la falta de continuidad y algunas críticas podrían ser el condimento que le permitiera al brasileño tomar la decisión de un cambio de aire.

Messi, Su&aacute;rez y Neymar jugaron juntos en el FC Barcelona entre las temporadas 2014 y 2017.&nbsp;

Messi, Suárez y Neymar jugaron juntos en el FC Barcelona entre las temporadas 2014 y 2017.

Messi, Suárez y Neymar compartieron tridente ofensivo en el FC Barcelona entre las temporadas 2014 y 2017. En total, acumularon nueve títulos juntos: una Champions League, dos ligas españolas y tres Copas del Rey. Entre el 2014 y 2015 convirtieron 122 goles (Messi 58, Neymar 39 y Suárez 25); al ciclo siguiente, la cifra escaló a 131 y, en la última campaña juntos, los tres acumularon 110 anotaciones.

Messi y Suárez comparten en el Inter Miami desde el 2024. El argentino arribó en 2023 y el uruguayo lo hizo al año siguiente. Desde entonces, ambos han revivido momentos de aquella gloriosa etapa y disfrutado de compartir el día a día como hace algunos años atrás. Para Neymar, la oportunidad está en sus manos. El astro brasileño deberá evaluar su futuro a fines de este año y, si bien no hay indicios claros, la MLS aparece como una gran oportunidad según indican las grandes portadas del mundo.

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Suárez y Messi comparten en Inter Miami desde el 2024.

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