¿Junto a qué plantas de interior conviene colocar el potus en la casa?

Por eso, no todas las plantas se llevan bien cuando están en la misma habitación de la casa, con la misma luz, agua o nutrientes del suelo.

Muchas plantas compiten por los recursos.

Las plantas perciben la presencia de sus pares por señales químicas en el aire y hasta pueden modificar el tamaño de sus hojas o intensificar el color de las flores para destacar ante insectos polinizadores.

Lo mismo pasa en el suelo cuando las plantas comparten maceta o cantero; liberan sustancias por las raíces para frenar el crecimiento de plantas cercanas. Es una especie de guerra subterránea por sobrevivir que tiene que ver meramente con una reacción a señales químicas que ajustan su desarrollo.

De hecho, una investigación realizada en la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas demostró que las plantas sanas son capaces de percibir el crecimiento de las plantas que las rodean y modificar el propio comportamiento para adaptarse al entorno.

Plantas que se pueden colocar cerca del potus

El potus es muy resistente, noble y bello, pero no se lleva bien con todas las especies de casa. Generalmente, por su fuerza de crecimiento y sus necesidades, si se coloca el potus en una maceta con otras plantas, puede ser un problema.

El potus necesita espacio terrestre y aéreo, por lo que colocarlo con plantas pequeñas o de crecimiento lento puede asfixiar o robar rápidamente los nutrientes de esta otra especie.

El potus se lleva muy bien con la monstera.

Por ejemplo, no hay que colocarlo con suculentas o cactus, porque además estas plantas se riegan muy poco en comparación con el potus.

En cuanto a la humedad, si ponemos el potus con un helecho, ambas plantas van a competir por ella y esto puede ser un problema. Una buena opción o compañera para el potus es la monstera, que tiene necesidades similares de agua, sol y espacio, o la lengua de suegra, que se adapta muy bien.