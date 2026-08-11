¿Junto a qué plantas de interior conviene colocar el potus en la casa?

Esta planta es nativa de la selva asiática y desde su origen hasta la actualidad ha ido mutando por domesticación hasta pasar a ser una planta de casa que adora los espacios interiores húmedos, la poca luz filtrada y los suelos bien nutridos. Todavía existen potus silvestres selváticos que pueden llegar a medir hasta 20 metros y tienen hojas gigantes, comparados con los de interior.
¿Por qué se dice que algunas plantas son celosas o no se llevan bien con otras especies?
Siempre se ha dicho, como mito o creencia, que las plantas del jardín o del hogar son "celosas" con algunas especies. Lógicamente, no son literalmente celosas, pero sí reaccionan a ciertos factores externos y compiten intensamente por los recursos del ambiente.
Por eso, no todas las plantas se llevan bien cuando están en la misma habitación de la casa, con la misma luz, agua o nutrientes del suelo.
Las plantas perciben la presencia de sus pares por señales químicas en el aire y hasta pueden modificar el tamaño de sus hojas o intensificar el color de las flores para destacar ante insectos polinizadores.
Lo mismo pasa en el suelo cuando las plantas comparten maceta o cantero; liberan sustancias por las raíces para frenar el crecimiento de plantas cercanas. Es una especie de guerra subterránea por sobrevivir que tiene que ver meramente con una reacción a señales químicas que ajustan su desarrollo.
De hecho, una investigación realizada en la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas demostró que las plantas sanas son capaces de percibir el crecimiento de las plantas que las rodean y modificar el propio comportamiento para adaptarse al entorno.
Plantas que se pueden colocar cerca del potus
El potus es muy resistente, noble y bello, pero no se lleva bien con todas las especies de casa. Generalmente, por su fuerza de crecimiento y sus necesidades, si se coloca el potus en una maceta con otras plantas, puede ser un problema.
El potus necesita espacio terrestre y aéreo, por lo que colocarlo con plantas pequeñas o de crecimiento lento puede asfixiar o robar rápidamente los nutrientes de esta otra especie.
Por ejemplo, no hay que colocarlo con suculentas o cactus, porque además estas plantas se riegan muy poco en comparación con el potus.
En cuanto a la humedad, si ponemos el potus con un helecho, ambas plantas van a competir por ella y esto puede ser un problema. Una buena opción o compañera para el potus es la monstera, que tiene necesidades similares de agua, sol y espacio, o la lengua de suegra, que se adapta muy bien.
En pocas palabras
- Potus: El potus es una planta de interior popular por su resistencia y belleza.
- Compatibilidad: No todas las plantas de interior conviven bien con el potus, que requiere espacio y nutrientes.
- Compañera ideal: La monstera es una buena opción por sus necesidades similares de agua, sol y espacio.