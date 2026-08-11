Cómo sacar el óxido de un rallador de cocina con este truco casero de la abuela

Pues el rallador se oxida porque el agua y la humedad reaccionan con el metal. Esto pasa más cuando se guarda mojado que al solo lavarlo, si es de acero de baja calidad con una capa protectora dañada, o si se acumulan restos ácidos de comida en los pequeños agujeros.

En estos casos, hay pasos muy sencillos que solo requieren elementos que se consiguen con facilidad para recuperar un elemento clave para la culinaria del hogar. Aquí el truco:

Estos trucos podrán salvar a tu rallador del óxido.

Usar limón y sal: para este truco casero de limpieza deberás cortar un limón por la mitad y espolvorear sal sobre la superficie cortada. Después debes frotarlo sobre el rallador oxidado y dejar actuar durante unos 15-20 minutos.

Vinagre blanco: remojar el rallador en vinagre blanco durante al menos una hora es una buena opción y luego pasarle un cepillo suave para eliminar el óxido.

Bicarbonato de sodio: este ingrediente es infaltable en los trucos de la abuela. Para ello debes hacer una pasta con bicarbonato de sodio y agua, aplicar la pasta sobre el rallador oxidado para que reaccione unos 30 minutos.

Por último, la papa es otra solución. Si quieres usarla para eliminar el óxido del rallador, tendrás que cortarla por la mitad y espolvorear sal sobre ella, frotarla y dejarla actuar unos 15 minutos.

Finalmente, cuando elijas qué truco casero realizar, se debe enjuagar el rallador con agua y secar bien para que el óxido no aparezca nuevamente.