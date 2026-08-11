El rallador es un elemento de cocina que no falta en ningún hogar. Se usa para el queso, para verduras y miles de otras opciones. Sin embargo, el mismo uso hace que la suciedad se junte y que lavarlo con agua sea inevitable. Ahí es cuando el óxido aparece.
Para eliminarlo, existen algunos trucos caseros que toda abuela hacía para que el óxido no se apoderara de sus utensilios de cocina. Te contamos algunos de ellos.
Cómo sacar el óxido de un rallador de cocina con este truco casero de la abuela
El rallador de cocina es un objeto que tiene varios usos, entre los más comunes, rallar queso, zanahoria, papa o zapallitos. Sin embargo, aunque hay varias formas de limpiarlos después del uso, muchos intentan evitar su contacto con el agua, pero es inevitable su paso por la esponja y el detergente para que no se acumulen restos de otras comidas.
Pues el rallador se oxida porque el agua y la humedad reaccionan con el metal. Esto pasa más cuando se guarda mojado que al solo lavarlo, si es de acero de baja calidad con una capa protectora dañada, o si se acumulan restos ácidos de comida en los pequeños agujeros.
En estos casos, hay pasos muy sencillos que solo requieren elementos que se consiguen con facilidad para recuperar un elemento clave para la culinaria del hogar. Aquí el truco:
Usar limón y sal: para este truco casero de limpieza deberás cortar un limón por la mitad y espolvorear sal sobre la superficie cortada. Después debes frotarlo sobre el rallador oxidado y dejar actuar durante unos 15-20 minutos.
Vinagre blanco: remojar el rallador en vinagre blanco durante al menos una hora es una buena opción y luego pasarle un cepillo suave para eliminar el óxido.
Bicarbonato de sodio: este ingrediente es infaltable en los trucos de la abuela. Para ello debes hacer una pasta con bicarbonato de sodio y agua, aplicar la pasta sobre el rallador oxidado para que reaccione unos 30 minutos.
Por último, la papa es otra solución. Si quieres usarla para eliminar el óxido del rallador, tendrás que cortarla por la mitad y espolvorear sal sobre ella, frotarla y dejarla actuar unos 15 minutos.
Finalmente, cuando elijas qué truco casero realizar, se debe enjuagar el rallador con agua y secar bien para que el óxido no aparezca nuevamente.
En pocas palabras
- Rallador: el uso constante y el lavado pueden generar óxido en este utensilio de cocina.
- Trucos caseros: el limón con sal, vinagre blanco, bicarbonato de sodio o papa y sal ayudan a eliminar el óxido.
- Prevención: tras aplicar el truco elegido, es crucial enjuagar y secar bien el rallador para evitar que el óxido reaparezca.