El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, publicó un manifiesto en el que sostiene que el mayor riesgo de la inteligencia artificial es que una sola entidad o Gobierno concentre su control. El documento acompaña el lanzamiento de Muse Glimmer, la versión abierta del modelo de IA más potente de la compañía.
Zuckerberg advierte que el mayor riesgo de la inteligencia artificial es el control por una sola entidad
Zuckerberg afirma que el mayor riesgo de la inteligencia artificial es que una sola entidad o Gobierno concentre demasiado poder sobre ella
Un manifiesto para democratizar la superinteligencia
En su texto de 14 páginas, titulado El futuro es para todos, Mark Zuckerberg argumenta que la IA no debería quedar en manos de un único actor. Considera que la idea de que la tecnología es tan peligrosa que debe ser controlada por una sola entidad es “problemática” y podría generar más riesgos que beneficios.
El fundador de Facebook defiende que la superinteligencia debe distribuirse ampliamente para empoderar a los individuos y evitar concentraciones de poder.
Zuckerberg cuestiona implícitamente a empresas como Anthropic y OpenAI, que han pedido controles estrictos y marcos regulatorios más duros para el desarrollo de modelos avanzados.
Según el CEO de Meta, demasiada intervención o políticas que retrasen el lanzamiento de modelos estadounidenses podrían debilitar el liderazgo de Estados Unidos frente a competidores extranjeros, especialmente China.
Muse Glimmer: el nuevo modelo abierto de Meta
Junto al manifiesto, Meta lanzó Muse Glimmer, una versión de código abierto de su modelo de IA más potente. La herramienta puede:
- Generar código.
- Producir texto.
- Crear imágenes.
Es casi idéntica a Muse Spark, su modelo cerrado, y forma parte de la estrategia de Meta para impulsar un ecosistema de IA más accesible y distribuido.
La invención como motor, no la automatización
Zuckerberg sostiene que la mayor contribución de la superinteligencia será la invención, no la automatización. Frente a los discursos más pesimistas, predice que la IA generará más puestos de trabajo y fomentará una economía más emprendedora, donde iniciar negocios será más fácil y menos costoso.
Meta anunció también el lanzamiento del fondo The Future is for Everyone Fund, dotado inicialmente con 1.000 millones de dólares. El objetivo es apoyar a las comunidades estadounidenses donde la empresa opera centros de datos, beneficiando a:
- Profesores.
- Equipos de primeros auxilios.
- Infraestructura de energía y agua.
La iniciativa busca reforzar el impacto local de las inversiones tecnológicas de Meta. El manifiesto de Zuckerberg marca una postura clara en el debate global sobre la inteligencia artificial: evitar que la tecnología quede concentrada en pocas manos.
Con el lanzamiento de Muse Glimmer y nuevas inversiones comunitarias, Meta apuesta por un modelo de IA más abierto, distribuido y orientado a la innovación.
En pocas palabras
- Zuckerberg: advierte que el control de la IA por una sola entidad o gobierno es el mayor riesgo.
- Meta: lanzó Muse Glimmer, su modelo de IA más potente, de código abierto.
- Visión: Zuckerberg defiende la distribución amplia de la IA para fomentar la invención y el empleo.