Zuckerberg advierte que el mayor riesgo de la inteligencia artificial es el control por una sola entidad

Zuckerberg cuestiona implícitamente a empresas como Anthropic y OpenAI, que han pedido controles estrictos y marcos regulatorios más duros para el desarrollo de modelos avanzados.

Según el CEO de Meta, demasiada intervención o políticas que retrasen el lanzamiento de modelos estadounidenses podrían debilitar el liderazgo de Estados Unidos frente a competidores extranjeros, especialmente China.

Meta lanzó Muse Glimmer, su modelo de IA más potente, de código abierto. EFE/EPA/Adam Vaughan

Muse Glimmer: el nuevo modelo abierto de Meta

Junto al manifiesto, Meta lanzó Muse Glimmer, una versión de código abierto de su modelo de IA más potente. La herramienta puede:

Generar código.

Producir texto.

Crear imágenes.

Es casi idéntica a Muse Spark, su modelo cerrado, y forma parte de la estrategia de Meta para impulsar un ecosistema de IA más accesible y distribuido.

La invención como motor, no la automatización

Zuckerberg sostiene que la mayor contribución de la superinteligencia será la invención, no la automatización. Frente a los discursos más pesimistas, predice que la IA generará más puestos de trabajo y fomentará una economía más emprendedora, donde iniciar negocios será más fácil y menos costoso.

Meta anunció también el lanzamiento del fondo The Future is for Everyone Fund, dotado inicialmente con 1.000 millones de dólares. El objetivo es apoyar a las comunidades estadounidenses donde la empresa opera centros de datos, beneficiando a:

Profesores.

Equipos de primeros auxilios.

Infraestructura de energía y agua.

La iniciativa busca reforzar el impacto local de las inversiones tecnológicas de Meta. El manifiesto de Zuckerberg marca una postura clara en el debate global sobre la inteligencia artificial: evitar que la tecnología quede concentrada en pocas manos.

Con el lanzamiento de Muse Glimmer y nuevas inversiones comunitarias, Meta apuesta por un modelo de IA más abierto, distribuido y orientado a la innovación.