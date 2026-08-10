Anticiparse al futuro desde las aulas

El senador Martín Kerchner destaca en esta columna de opinión del liderazgo de Mendoza en materia de Inteligencia Artificial y Educación.

Pero no se trata de introducir tecnología por una cuestión de moda ni de reemplazar los métodos tradicionales de enseñanza por una pantalla. Se trata de utilizar nuevas herramientas para fortalecer aprendizajes fundamentales, desarrollar capacidades y ofrecer a los estudiantes más oportunidades para comprender, razonar y resolver problemas.

La plataforma trabaja contenidos de Matemática, Lengua y Ciencias y busca fortalecer habilidades como la comprensión lectora, el pensamiento crítico, el razonamiento lógico y científico, la creatividad y la resolución de problemas. Su implementación se enmarca, además, en los planes provinciales de alfabetización y matemática, dos áreas que Mendoza definió como prioridades de su política educativa.

Este punto es importante. La innovación educativa solamente tiene sentido cuando ayuda a enseñar y aprender mejor. Por eso Mendoza Aumentada no funciona como una experiencia aislada, sino como parte de una política más amplia de evaluación, acompañamiento de las trayectorias escolares, formación docente e incorporación progresiva de tecnología en las escuelas.

En su primera etapa, la iniciativa alcanzó a escuelas secundarias de distintos departamentos, incluyendo instituciones orientadas y técnicas, tanto de gestión estatal como privada. Durante 2025, la DGE informó que la plataforma se implementó en alrededor de 150 establecimientos secundarios, incluyendo encuentros de formación para docentes y estudiantes.

Durante 2026, lejos de quedar reducida a una experiencia piloto, la propuesta continuó ampliándose. Más de 500 docentes participaron en capacitaciones sobre plataformas educativas basadas en inteligencia artificial, mientras que una segunda etapa comenzó a formar estudiantes secundarios como operadores en IA en 100 escuelas públicas, con sedes distribuidas en distintos departamentos para extender su alcance.

Por supuesto que ninguna plataforma resuelve por sí sola los desafíos de la educación. La tecnología no sustituye al docente, no reemplaza el vínculo humano y tampoco elimina la necesidad de estudiar, leer, razonar y esforzarse. Pero puede convertirse en una herramienta muy poderosa cuando existe una política pública que la orienta, docentes preparados para utilizarla y objetivos educativos claramente definidos.

Ese es el verdadero valor de Mendoza Aumentada. La inteligencia artificial queda al servicio de la escuela y no la escuela subordinada a la tecnología. El docente conserva la conducción pedagógica, mientras los estudiantes encuentran nuevos formatos para explorar contenidos, recibir acompañamiento y desarrollar capacidades que serán cada vez más importantes en su vida laboral y ciudadana. Porque nunca hay que olvidar que gobernar también es mirar más allá de la coyuntura, preparando a una sociedad para los cambios que vienen, y facilitando que nadie que se esfuerce quede afuera.