Dejó el fútbol tras sufrir un cuadro de depresión en Barcelona, fue al Mundial y ahora pasó al Liverpool

Luego de tomarse un tiempo por sufrir un cuadro de ansiedad que derivó en depresión profunda, fue capitán del Barcelona y su nuevo destino es Liverpool
El acuerdo al que llegaron las dirigencias europeas es que el defensor uruguayo estará a préstamo en el conjunto ingles, pero con una opción de compra de 55 millones de euros al final de la temporada.
A pesar de tener contrato hasta 2031 en el equipo español, Ronald Araújo prefirió continuar siendo titular en un equipo grande de Europa. Fue así que el Liverpool expresó su interés en el uruguayo y con 27 años utilizará el número 33, un número que se utilizó en el conjunto rojo como última vez hace 10 años por Jordon Ibe.
Sobre su salida, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, explicó: "Ronald es un gran chico, un fantástico jugador y un gran capitán. Nuestro estilo es un poco diferente, pero es un jugador muy veloz y fuerte, bastante bueno con la pelota. Es una pena, no pudimos incluirlo como quería. En el pasado sucedieron cosas que le afectaron y quería hacer algo nuevo".
En cuanto a la depresión, el uruguayo había analizado y dado a conocer qué le sucedía: "Llevaba un año y medio con ansiedad que se volvió depresión, y estaba jugando así. Eso no te ayuda, porque en la cancha no te terminas de sentir tú. Uno sabe el valor que tiene y lo que puede aportar dentro de la cancha y al no encontrarme bien sabía que algo estaba pasando".
"Uno intenta ser fuerte, quizás por las raíces que tiene, de dónde viene, empieza a tirar para adelante, pero yo sentía que no estaba bien. No solo a nivel deportivo, sino también a nivel familiar y personal", narró sobre la situación que le tocó vivir en 2025.
Luego de solicitar el número 33, contó una acécdota de su infancia: "El Liverpool siempre me encantaba de chiquito. En Uruguay se miran los partidos de la Premier muy temprano y me levantaba solo para mirar ese Liverpool de Lucho (Suárez)".
"Tengo una gran relación con él y está muy feliz de que pueda llegar a este gran club", agregó sobre el jugador del Inter Miami y ex selección uruguaya.
La decisión del Liverpool de sumarlo a sus filas fue que necesitaba imperiosamente reemplazar a Ibrahima Konaté ya que fue traspasado al Real Madrid, además de la lesión de Joe Gomez por lo que el entrenador Andoni Iraola se quedó con pocas opciones: Virgil van Dijk y los juveniles Giovanni Leoni (19 años) y Jérémy Jacquet (de 21).