Dejó el fútbol tras sufrir un cuadro de depresión en Barcelona, fue al Mundial y ahora pasó al Liverpool

Sobre su salida, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, explicó: "Ronald es un gran chico, un fantástico jugador y un gran capitán. Nuestro estilo es un poco diferente, pero es un jugador muy veloz y fuerte, bastante bueno con la pelota. Es una pena, no pudimos incluirlo como quería. En el pasado sucedieron cosas que le afectaron y quería hacer algo nuevo".

Ronald Araujo, cedido al Liverpool FC



El FC Barcelona y el Liverpool FC han acordado la cesión de Ronald Araujo hasta el 30 de junio de 2027.



¡Mucha suerte, Ronald! pic.twitter.com/pxX9G6qU5Y — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 10, 2026

En cuanto a la depresión, el uruguayo había analizado y dado a conocer qué le sucedía: "Llevaba un año y medio con ansiedad que se volvió depresión, y estaba jugando así. Eso no te ayuda, porque en la cancha no te terminas de sentir tú. Uno sabe el valor que tiene y lo que puede aportar dentro de la cancha y al no encontrarme bien sabía que algo estaba pasando".

Pasé días muy malos, no quería levantarme de la cama. Pasé días muy malos, no quería levantarme de la cama.

"Uno intenta ser fuerte, quizás por las raíces que tiene, de dónde viene, empieza a tirar para adelante, pero yo sentía que no estaba bien. No solo a nivel deportivo, sino también a nivel familiar y personal", narró sobre la situación que le tocó vivir en 2025.

Ronald Aráujo está a préstamo desde el Barcelona.

La admiración de Araújo por Liverpool y el efecto Luis Suárez

Luego de solicitar el número 33, contó una acécdota de su infancia: "El Liverpool siempre me encantaba de chiquito. En Uruguay se miran los partidos de la Premier muy temprano y me levantaba solo para mirar ese Liverpool de Lucho (Suárez)".

"Tengo una gran relación con él y está muy feliz de que pueda llegar a este gran club", agregó sobre el jugador del Inter Miami y ex selección uruguaya.

La decisión del Liverpool de sumarlo a sus filas fue que necesitaba imperiosamente reemplazar a Ibrahima Konaté ya que fue traspasado al Real Madrid, además de la lesión de Joe Gomez por lo que el entrenador Andoni Iraola se quedó con pocas opciones: Virgil van Dijk y los juveniles Giovanni Leoni (19 años) y Jérémy Jacquet (de 21).